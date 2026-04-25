Luis Caputo metió a Messi y a Cristiano Ronaldo para responderle a un periodista inglés por Malvinas

El ministro de Economía, Luis Caputo,se incorporó a la polémica que se generó sobre la cuestión Malvinas. Lo hizo al contestarle al locutor y periodista inglés Piers Morgan, quien se había quejado por los trascendidos acerca de que Estados Unidos podría avanzar en un retiro del apoyo al Reino Unido, al considerar insuficiente el apoyo en la guerra de Medio Oriente.

El ministro metió en la respuesta a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, y de paso, a Charly García con su frase más icónica.

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Londres responde a las amenazas de Trump sobre la soberanía de las Malvinas: "La soberanía pertenece al Reino Unido"

"Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more…", sentenció Caputo en un mensaje publicado en X.

El ministro aludió a las opiniones de Morgan, en especial durante el Mundial de Qatar 2022, cuando el conductor británico resaltaba el nivel de Cristiano Ronaldo mientras cuestionaba fallos arbitrales que, según decía, habían beneficiado al astro argentino. El periodista ubicaba a Lionel Messi por debajo del portugués en rankings que él mismo elaboraba.

En esta ocasión, en su posteo, el periodista y locutor británico había señalado que si Donald Trump tenía intenciones de "arrebatarle" las Malvinas a Gran Bretaña, entonces Reino Unido debería "recuperar a Estados Unidos", su antigua colonia.

"Una manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la independencia estadounidense, El rey Carlos puede lanzarlo en el Congerso la semana que viene", lanzó Morgan.

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El mail del Pentágono y los cruces por Malvinas

El cruce tiene base en la difusión de un correo electrónico interno del Pentágono que marca opciones para que Estados Unidos castigue a aliados de la OTAN que, según considera, no respaldaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán.

Entre esas medidas se menciona revisar la postura de Estados Unidos respecto al reclamo sobre las Islas Malvinas,

La información resonó enseguida en el Reino Unido, replicada por varios medios británicos de gran alcance, como The Telegraph, Sky News, The Sun, BBC y Daily Mail.

La respuesta oficial llegó rápido: el vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvo que la soberanía de las islas Malvinas "recae en el Reino Unido".

"Apelar a Malvinas puede terminar como el efecto Galtieri", advirtió Guillermo Carmona en "QR!"

"Las Islas Falkland (el nombre que la ocupación inglesa usa para las Malvinas) han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido", afirmó.

El Gobierno argentino reaccióno a esa declaración. “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un "pueblo" por las Naciones Unidas”, destacó el canciller Pablo Quirno y agregó, “por ello tampoco tiene validez el pretendido “referéndum” de 2013”.

LT