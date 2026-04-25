El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años

El Gobierno inició este viernes el trámite para un nuevo acuerdo con el objetivo de que continúen en sus cargos dos jueces próximos a cumplir los 75 años. Se trata de Leopoldo Rago Gallo, titular del juzgado federal 2 de San Juan y Víctor Arturo Pesino, magistrado de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, uno de los jueces que ratificó la vigencia de la reforma laboral.

Pesino es el magistrado que, junto con María Dora González, firmó este jueves la sentencia de Cámara que suspendió la medida cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda para frenar más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, que impulsa el Gobierno.

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La reforma laboral vuelve al ruedo: la Cámara Nacional de Apelaciones deja sin efecto el freno judicial y valida su aplicación inmediata

“La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador”, afirmó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado luego de que se hiciera público el fallo y destacó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La central obrera planteó que “resulta impropio de un tribunal de trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”.

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En el texto, firmado por el Consejo Directivo nacional, los sindicalistas dejaron abierta la posibilidad de denunciar a ambos jueces laborales ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones.

“Los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional”, señalaron en el parte de prensa.

Para el próximo jueves, 30 de abril, la CGT tiene previsto marchar en la víspera del Día del Trabajador y profundizar el reclamo por la reforma laboral,

Jueces tiempistas

Apenas un día después de la sentencia, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pedido de Pesino y Rago Gallo por permanecer en sus cargos una vez que cumplan los 75 años, para lo que requieren acuerdo del Senado, tal como lo solicitó en su momento el camarista de Casación Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, quien defendió su pliego en la Cámara alta el 16 de abril.

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Durante cinco días hábiles se podrán presentar adhesiones o impugnaciones a su continuidad “por escrito y de modo fundado y documentado”, según establece la resolución.

El juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, también pidió por su continuidad luego de que cumpla los 75 años pero todavía no mandaron su pliego.

El camino en tribunales de la reforma laboral

El viernes pasado, el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo presentó un “per saltum” ante la Corte Suprema para revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda que presentó la CGT.

Aunque el Máximo Tribunal aún no se pronunció, este jueves se conoció el fallo de los jueces de la Cámara del Trabajo, favorable al Gobierno.