En un giro para la agenda legislativa del Gobierno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que restablece de forma inmediata la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral. Así, la decisión de la Sala VIII deja sin efecto la medida cautelar que mantenía congelados los puntos neurálgicos de la Ley 27.802, permitiendo que el nuevo marco normativo —que incluye cambios en indemnizaciones y modalidades de contratación— vuelva a aplicarse en todo el territorio nacional.

Su resolución representa un duro revés para la CGT, cuya estrategia judicial había logrado paralizar la reforma el pasado marzo mediante un fallo de primera instancia en el fuero laboral nacional.

Al invocar la Ley 26.854, los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino priorizaron la presunción de legitimidad de las leyes sancionadas por el Congreso.

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De esta manera, la disputa se traslada ahora a una instancia de alta tensión institucional, donde el Ejecutivo busca consolidar su programa frente a la resistencia gremial que ya anticipa nuevos planteos ante la Corte.

La decisión judicial habilita nuevamente cambios en indemnizaciones, contratación y jornada laboral

El cambio técnico que introduce la Cámara no es menor: el recurso de apelación pasó de tener efecto “devolutivo” a “suspensivo”, lo que implica que la cautelar queda sin aplicación mientras se revisa el caso y la ley recupera plena vigencia de forma inmediata. El tribunal se apoyó en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece que cuando una medida judicial suspende una norma del Estado, la apelación debe frenar esa suspensión, salvo en situaciones excepcionales que —según los jueces— no se verifican en este caso.

Sin embargo, los magistrados remarcaron un punto institucional: una ley aprobada por el Congreso no puede quedar suspendida por la decisión de un único juez, sino que debe ser analizada por un tribunal colegiado.

Con efecto suspensivo, la ley recupera vigencia en todo el país

Aquel argumento refuerza la idea de que la discusión de fondo todavía está abierta.

Qué cambia desde ahora

La cautelar sin efecto, los artículos vuelven a regir e impactan directamente en el funcionamiento del mercado laboral en todo el país. Algunos de ellos son:

Modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido.

Cambios en las modalidades de contratación laboral.

Ajustes en la regulación de la jornada de trabajo.

Alteraciones en las normas de representación sindical.

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Se trata de puntos sensibles dentro del esquema laboral, con impacto directo tanto en empresas como en trabajadores, especialmente en lo que refiere a costos laborales, registración y conflictos judiciales.

Un conflicto que sigue abierto

La causa se originó a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de varios artículos de la ley. Argumentó que la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una modificación del sistema de protección vigente.

A partir del juez Ojeda, en primera instancia, existían elementos suficientes —como la verosimilitud del derecho y el riesgo de un daño irreparable— para dictar la cautelar y frenar la aplicación de la norma.

Desde la Procuración del Tesoro, el Gobierno apeló esa decisión y además avanzó con un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de acelerar la definición del conflicto. Entre sus argumentos, sostuvo que no había un caso concreto que justificara suspender una ley aprobada por el Congreso y que la CGT no tenía legitimación suficiente para ese planteo en esos términos.

La pelea judicial continúa y podría escalar hasta la Corte Suprema

La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo para modificar el funcionamiento del mercado laboral. A partir del Gobierno sostienen que apunta a reducir la litigiosidad, incentivar la contratación formal y dar mayor previsibilidad a las empresas. Del otro lado, el sector sindical advierte que esas modificaciones pueden debilitar derechos adquiridos y alterar el equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores.

Lo que viene

El expediente, con esta resolución, entra en una nueva etapa. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo y definir si la cautelar corresponde o no. Mientras tanto, la ley se aplica en su totalidad. Este tipo de procesos puede extenderse durante meses —incluso más de un año—, ya que implica revisar la constitucionalidad de una norma sancionada por el Congreso y el alcance de derechos laborales protegidos.

Sin dudas, no se descarta que el caso termine en la Corte Suprema, ya sea por el per saltum presentado por el Gobierno o por futuras apelaciones de la CGT. Ese recurso extraordinario permite saltear instancias intermedias cuando se alega gravedad institucional, algo que el máximo tribunal acepta en contadas ocasiones y bajo criterios.

MV