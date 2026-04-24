El PRO advirtió al Gobierno: “El periodismo no está para congraciar, está para informar”

El partido liderado por el expresidente Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO), se sumó al rechazo generalizado tras la decisión del Gobierno Nacional de prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada. A través de un comunicado, remarcó que el libre ejercicio de la prensa es una condición "indispensable" para la vida democrática.

Según un breve pero contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el PRO marcó distancia de la medida adoptada por la administración de Javier Milei, subrayando la función social de los medios de comunicación. “El periodismo no está para congraciar, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno”, sostuvo la fuerza política.

A partir de este jueves comenzó a regir la restricción de acceso. Según trascendió, la medida se habría adoptado de manera "preventiva" luego de que un cronista de un canal de noticias utilizara lentes con cámara integrada para filmar pasillos internos de la sede gubernamental, un área de circulación restringida por razones de seguridad.

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El PRO se suma al rechazo por la prohibición de ingreso de periodistas a Casa Rosada

El alcance de la prohibición generó una reacción en cadena de distintos organismos y sectores políticos: el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificó la decisión como de “extrema gravedad institucional”, advirtiendo sobre su impacto en el ejercicio del periodismo y la transparencia del poder.

Sumado a eso, legisladores y referentes de distintos bloques opositores coincidieron en que la restricción afecta el acceso a la información pública y debilita los principios de control democrático sobre los actos de gobierno.

Aquel pronunciamiento del PRO resulta significativo dado el rol de acompañamiento legislativo que el partido ha mantenido con La Libertad Avanza. Aun así, en esta oportunidad, la fuerza macrista optó por priorizar la defensa de la libertad de prensa, recordando que la labor periodística no debe estar supeditada a la complacencia con el poder.

Quiénes son Luciana Geuna e Ignacio Salerno, los periodistas denunciados por el Gobierno

El Gobierno Nacional, a través de la Casa Militar, presentó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras la emisión de un informe televisivo en la señal TN. Así, la causa, radicada en el juzgado de Ariel Lijo, investiga la presunta divulgación de secretos políticos y militares.

Son ambos periodistas con trayectorias destacadas en el ámbito del análisis político: Luciana Geuna, nacida en Rosario, es una de las figuras más reconocidas de Todo Noticias (TN) y Canal 13, fue moderadora del debate presidencial del balotaje de 2023 y trabajó durante años en el equipo de Jorge Lanata, además de desempeñarse actualmente en el canal de streaming Olga; Ignacio Salerno, por su parte, es especialista en temas políticos en TN y se desempeñaba como periodista acreditado ante la Casa de Gobierno hasta el momento del conflicto.

A raíz de un segmento del programa "Y mañana qué", se mostraron imágenes de los pasillos internos de la Casa Rosada, lo que dio origen a la denuncia, mientras que la Casa Militar sostuvo que las grabaciones se realizaron de manera “furtiva” mediante el uso de lentes con cámara integrada.

Todo el material exhibido, según la acusación oficial, incluye sistemas de vigilancia y dispositivos de control de acceso, muestra equipos de comunicación y la ubicación de despachos estratégicos, y vulnera la Ley Nacional de Inteligencia al considerar que la información podría comprometer la seguridad de los movimientos presidenciales.

Ignacio Salerno e Luciana Geuna

El presidente Javier Milei cuestionó duramente a los profesionales a través de redes sociales, calificando el acto como "delictivo". Además de la vía judicial en Comodoro Py, la Secretaría de Comunicación y Medios aplicó sanciones administrativas, encuadrando el episodio como una falta grave al reglamento interno.

Como consecuencia directa de este incidente, el Gobierno suspendió el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada, dejando sin efecto las prórrogas de las credenciales de 2025 hasta que se esclarezcan los hechos.

MV