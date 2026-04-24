Encuesta: Javier Milei tiene 57,2% de imagen negativa pero lidera la intención de voto con 29,4%

Una encuesta de la consultora Rubikon Intel sobre el clima social y político de abril de 2026 describe un escenario de equilibrio inestable para el gobierno de Javier Milei, con niveles de apoyo que se sostienen pero sin consolidarse, en medio de un malestar económico persistente y una percepción mayoritariamente negativa sobre el rumbo del país. La evaluación de la gestión muestra que el 42,8% la considera positiva, mientras que el 57,2% la califica como negativa. En paralelo, el 48,0% cree que la Argentina va en la dirección incorrecta, frente a un 25,8% que opina que va en la dirección correcta y un 21,7% que la percibe en una situación intermedia.

En el plano electoral, el escenario muestra fragmentación e indecisión. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, La Libertad Avanza obtendría el 29,4%, el peronismo el 25,4%, el PRO o Juntos por el Cambio el 7,3%, la izquierda el 6,5% y el voto en blanco o nulo el 5,3%. Al mismo tiempo, el 17,7% no tiene definido su voto y el 8,4% no iría a votar, lo que evidencia un volumen significativo de electores aún en disputa.

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Imagen de los políticos

El mapa de imagen pública muestra que ningún dirigente logra saldos positivos consolidados. Dentro del oficialismo, el mejor posicionado es Javier Milei con 41,7% de imagen positiva y 56,9% negativa, seguido por Patricia Bullrich con 39,2% positiva y 57,6% negativa, Luis Caputo con 28,0% positiva y 57,4% negativa, Manuel Adorni con 23,9% positiva y 64,4% negativa y Federico Sturzenegger con 20,0% positiva y 53,2% negativa. Entre los peores registros del oficialismo se destacan Karina Milei con 22,6% positiva y 67,9% negativa y el propio Adorni por su alto nivel de rechazo.



Encuesta: el 73,7% afirma que su situación económica familiar empeoró pero 39,2% votaría a Javier Milei

En la oposición, el ranking de mejor imagen lo encabeza Axel Kicillof con 36,1% positiva y 56,5% negativa, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 34,4% positiva y 63,1% negativa, María Eugenia Vidal con 33,2% positiva y 54,5% negativa, Sergio Massa con 27,6% positiva y 67,7% negativa y Juan Schiaretti con 26,7% positiva y 46,4% negativa. En el extremo de peor imagen aparecen Mauricio Macri con 29,0% positiva y 68,2% negativa, Miguel Ángel Pichetto con 13,8% positiva y 60,3% negativa y Juan Grabois con 26,7% positiva y 54,9% negativa.

El relevamiento concluye que el Gobierno mantiene una base de apoyo relevante, pero condicionado por el deterioro económico, las dudas sobre la integridad de algunos funcionarios y las tensiones que genera su posicionamiento internacional, factores que impiden una consolidación clara de su liderazgo

Malestar social

Ese malestar social tiene un fuerte anclaje en variables económicas. La inflación y el aumento de precios aparecen como la principal preocupación con el 61,9%, seguidos por el desempleo o la falta de ingresos con el 48,8% y la inseguridad con el 37,4%. Más atrás se ubican la corrupción con el 34,5%, la pobreza con el 14,0%, el funcionamiento general de la economía con el 13,6% y la suba de tarifas con el 13,2%. También aparecen el endeudamiento personal o familiar con el 10,6%, el acceso a la salud con el 9,8%, la educación pública con el 8,9%, el narcotráfico con el 7,7%, la falta de futuro para los jóvenes con el 6,1%, el acceso a la vivienda con el 4,5% y el deterioro ambiental con el 2,2%.

Escándalos políticos

En este contexto, los escándalos políticos comienzan a impactar en la percepción pública, aunque sin generar un quiebre definitivo. En el caso de la criptomoneda Libra, el 47,5% afirma seguir el tema de cerca, el 34,7% dice haber escuchado algo y el 17,8% no está al tanto. Entre quienes conocen el caso, el 47,1% lo interpreta como una operación política contra el gobierno, el 23,6% como un acto deliberado para beneficio económico, el 11,2% como un error sin intención de dañar, el 6,6% no tiene una opinión formada y el 11,6% considera que hubo negligencia. Ante un eventual escenario judicial adverso, el 24,6% dejaría de apoyar al Presidente, el 23,3% lo seguiría apoyando y el 52,2% asegura que nunca lo apoyó.

El caso que involucra a Manuel Adorni también muestra efectos sobre la opinión pública. El 43,0% afirma seguir el tema de cerca, el 41,5% escuchó algo y el 15,5% no está al tanto. En cuanto a su interpretación, el 54,1% lo considera una operación política, el 18,0% cree que pudo haber irregularidades sin que exista corrupción deliberada, el 9,5% no tiene una opinión formada y el 18,3% lo define como un caso claro de enriquecimiento ilícito. En términos de impacto, el 30,4% sostiene que el caso empeora su percepción del gobierno, el 31% afirma que ya tenía una mala imagen previa, el 16,8% dice que le genera dudas pero no modifica su postura y el 21,8% mantiene su confianza.

Política exterior

La política exterior aparece como otro eje de debate. El alineamiento con Estados Unidos e Israel divide a la opinión pública. El 37,8% rechaza la postura por considerar que expone al país a represalias sin beneficios concretos, el 14,0% no tiene una opinión formada, el 12,4% la justifica en función de antecedentes como los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, el 11,7% la apoya plenamente, el 13,4% la respalda de manera parcial y el 10,8% la rechaza por romper con la tradición de neutralidad. En cuanto a la actividad internacional del Presidente, el 37,0% la considera perjudicial, el 19,3% positiva, el 18,5% no tiene una opinión definida, el 14,3% la valora pero cuestiona el gasto y el 10,9% la considera innecesaria..

Fuente: Informe Rubikon Coyuntura Argentina, abril de 2026, Radar Argentina, rubikonintel.com. La encuesta fue realizada a nivel nacional para la cual se realizaron 1239 entrevistas mediante un cuestionario online optimizado para celulares y computadoras.

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