La inflación en alimentos aceleró en la tercera semana abril subiendo 1,4%

En la tercera semana de abril del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 1,4%, acumulando dos semanas consecutivas de subas, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

Inflación: prevén desaceleración, pero advierten dificultades para perforar el 2%

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Crédito: LCG

De acuerdo a los datos de la consultora, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas cortó la racha de descensos que tenia desde el segundo mes de este 2026, acelerando 0,3 puntos porcentuales, llegando a 1,5%.

Los productos panificados lideraron la suba

Esta semana, nueve de los diez productos relevados mostraron subas: “Productos de panificación, cereales y pastas” aumentó 3,2%; "Productos lácteos y huevos" y “Verduras” en ambos casos aumentaron 2,6%; “Aceites” subió 1,9%; “Frutas” aumentó 0,9%; “Carnes” alcanzó una suba de 0,8%; "Aceites" aumentó 0,1%.

Iván Cachanosky: “Los salarios hace meses que están perdiendo contra la inflación”

Por otra parte, el único rubro que registró una baja fue “Condimentos y otros productos alimenticios” que alcanzaron una merma del 0,2% en sus precios.

Crédito: LCG

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas aceleró 0,3 puntos a 1,5%. Se cortó la aceleración promedio desde el pico de fines de febrero”.

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que un 60% de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explicó por lácteos. “Carnes prácticamente dejó de tener incidencia”, señalaron desde LCG.

La inflación bajará en abril, pero seguiría cerca del 3% por combustibles

Relevamiento semanal de precios de Analytica

La consultora Analytica detectó que, durante la tercera semana de abril, la variación semana mostró una suba de 0,2 en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. Logrando de esta manera que el promedio de las últimas cuatro semanas alcance un promedio de 1,4%.

Además, para el nivel general de precios, la consultora proyecto una suba mensual del 2,9% durante abril.

¿Por qué no baja la inflación en Argentina?

Por otra parte, en la composición regional, las menores variaciones se dieron en las regiones del NOA y Cuyo, con un aumento del 0,1% en ambos casos. Mientras que el mayor aumento detectado fue en la Patagonia, que presentó una suba del 0,3%.

Por último, en el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destaca el aumento de pescados y mariscos (+2,6%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+2,3%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentra otros alimentos que incluye, salsas, snacks, etc. (+1,2%) y pan y cereales (+0,7%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (1,4%).

GZ / lr