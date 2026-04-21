Iván Cachanosky: “Los salarios hace meses que están perdiendo contra la inflación”

La evolución de los salarios en Argentina volvió a encender señales de alerta tras varios meses en los que los ingresos quedaron por detrás de la inflación. El economista, Iván Cachanosky, describió un escenario complejo, aunque con perspectivas de mejora si se consolida la desaceleración de precios.

“Los salarios hace tres, cuatro meses que están perdiendo contra la inflación”, afirmó, al tiempo que detalló que el fenómeno afecta tanto al sector privado registrado como al no registrado y al empleo público. Incluso, remarcó que “los informales… que eran los que venían recuperando más, también ya están perdiendo contra la inflación”.

El economista explicó que esta dinámica responde al fuerte aumento de precios de los últimos meses: “La inflación fue bastante alta… los últimos meses fueron los más duros”, lo que generó una pérdida generalizada del poder adquisitivo.

Señales de desaceleración y posible recuperación

A pesar del escenario reciente, Cachanosky proyectó un cambio de tendencia en el corto plazo: “Creo que esto empieza ahora a revertirse”, sostuvo. Según indicó, las estimaciones de inflación para abril muestran una desaceleración: “Va a estar por debajo del 3%”.

Este proceso, explicó, está vinculado a la política monetaria: “El Banco Central no está emitiendo pesos”, lo que históricamente fue uno de los principales motores de la inflación en Argentina. Sin embargo, aclaró que los efectos no son inmediatos: “Los efectos siempre vienen con algún retardo, no es instantáneo”.

Además, destacó factores estacionales que podrían contribuir a estabilizar la economía: “Entrás en un momento que el campo liquida los dólares”, lo que reduce presiones sobre el tipo de cambio y, por ende, sobre los precios.

Consumo, crédito y el rol clave de la inflación

El especialista insistió en que la inflación es el eje central para cualquier recuperación: “Si la inflación baja, te permite que el resto funcione”. En ese sentido, explicó que una menor inflación facilita la baja de tasas de interés y mejora el acceso al crédito para empresas y consumidores.

“Eso es lo que ayuda también a las pymes, para que tomen crédito”, señaló, al tiempo que anticipó un posible repunte moderado de la actividad: “Va a haber una recuperación moderada, no brutal, de la economía”.

Cachanosky también se refirió al comportamiento de los precios en un contexto de caída del consumo: “Parte le va a tocar al empresario”, indicó, explicando que muchas empresas no pueden trasladar completamente los aumentos debido a la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En esa línea, sostuvo que el freno en algunos precios responde a límites del mercado: “Todo llega a un límite y ahí empieza a estabilizarse”.

Finalmente, descartó que una eventual recuperación económica implique necesariamente un rebrote inflacionario: “Si la inflación empieza a bajar… es menor el ajuste que puede hacer la empresa”, concluyó, subrayando la importancia de sostener la desaceleración para consolidar la mejora en salarios y consumo.

