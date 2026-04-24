PASO, Ficha Limpia y boleta única de papel: qué cambios propone la nueva ley electoral

La nueva reforma electoral impulsada por el Gobierno incluye la eliminación de las PASO, la implementación de Ficha Limpia y modificaciones en la boleta única de papel, en un paquete más amplio de cambios institucionales. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la abogada Delia Ferreira Rubio, advirtió que el análisis debe hacerse punto por punto: desde el costo y la efectividad de las primarias, que “no han cumplido el propósito original”, hasta las condiciones para impedir candidaturas y los ajustes en el sistema de votación.

Delia Ferreira Rubio es una abogada egresada con honores de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también recibió el título de doctora honoris causa en 2022; además, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como presidenta en Transparencia Internacional, principal ONG anticorrupción global, entre el año 2017 y 2023. Ha trabajado como asesora para organismos como la OEA y el BID en temas de ética pública y financiamiento de la política. Cuenta con una extensa labor como asesora en el Congreso argentino, donde contribuyó en comisiones de asuntos constitucionales.

El gobierno presentó finalmente su reforma electoral juntando la eliminación de las PASO con ficha limpia. ¿Cree que es una modificación positiva para el sistema electoral argentino?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La reforma que se ha presentado incluye esos dos temas y muchos otros temas. Y creo que la valoración tiene que ir en cada una de las zonas que se incluyen en la reforma electoral. En cuanto a las PASO, me parece positivo eliminarlas porque no han cumplido el propósito original, que era mejorar la calidad de los dirigentes y de quienes resultaban electos, más allá de solucionarle la disputa a algún partido.

Son costosas. Son un equivalente a montar una elección general, incluso más complicada que la elección general. Y tienen un problema central que, por lo menos, ese debería eliminarse si no se aprueba toda la eliminación, que es eliminar la obligación de participar en esta elección para los ciudadanos. Esa elección primaria, o las que antes se hacían como elecciones internas en cada partido, son elecciones que tienen que ver con decisiones de los partidos. No se puede obligar a los ciudadanos a participar en esa actividad política interna.

En cuanto a ficha limpia, es la reiteración de un proyecto que se ha venido discutiendo durante mucho tiempo. Mantiene la idea de que, para que pueda operar la ficha limpia como barrera para la presentación de candidaturas, la condena por delitos dolosos debe estar confirmada en segunda instancia al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Pero también hay normas sobre la boleta única de papel, sobre la formación de partidos políticos, que se hace más estricta, sobre el financiamiento de la política en general.

Las reacciones opositoras más "picantes" a la ley de Reforma Electoral

¿Y el sistema de boleta única le genera algún temor respecto de que se pueda construir una especie de volver a la lista sábana, de que se tache solamente el comienzo y eso valga para todo el resto?

No. Al contrario, incorporar la boleta única de papel ha sido un logro para el sistema argentino, que ya teníamos en marcha en muchas provincias. Lo que se hace ahora es incorporar, como se hizo en la provincia de Córdoba, un casillero que facilita la emisión del voto a favor de todos los candidatos presentados por un determinado partido o agrupación política, ese casillero que no existe en la boleta única de papel que usamos en la última elección. En Córdoba tampoco existía en el primer uso de la boleta única de papel, y eso confundió a algunos ciudadanos que creían que votando en uno de los casilleros se votaban todos. Entonces, la Legislatura incorporó ese casillero.

En lo personal, creo que el casillero de posibilidad de votar a todos los candidatos que presenta un partido es una incorporación importante. Y la otra incorporación que hay respecto a boleta única de papel es un ajuste en la Ley de Simultaneidad de Elecciones, de manera tal que, si las provincias deciden hacer sus elecciones provinciales y/o municipales junto con la elección nacional, esas categorías de cargo se incorporarán también en una boleta única de papel. Esa es la propuesta.

Javier Milei lanza una ambiciosa reforma electoral pero está obligado a conseguir los votos

Y, con su carácter de abogada especialista en temas de anticorrupción, ¿le parece que el gobierno, el Poder Ejecutivo nacional, puede prohibir la entrada a los periodistas y eliminar el sector de periodistas acreditados en Casa de Gobierno?

Le agradezco la pregunta. Ya me manifesté ayer en mis cuentas de X. Me parece que, si hay que aplicar sanciones, las sanciones son a las personas que eventualmente hubieran incumplido alguna normativa. No se puede aplicar una sanción a todos los periodistas. Me parece una medida equivocada.

Agrego una cosa: hay un tema que no se ha mencionado, que es que Meta recibe todos los datos que esos anteojos están viendo y los manda a lo que son los anotadores, o sea, una especie de moderadores de contenido de lo que va captando el anteojo. Por lo tanto, más allá de los pasillos que hemos visto, hay un cuidado que tener cuando se utilizan esos anteojos, aun en la vida común.

Y ha habido casos que el New York Times ha reportado últimamente, porque el anteojo graba y Meta tiene acceso a esos datos. No sabemos qué otras cosas ha grabado el anteojo y, a lo mejor, esa información pueda surgir del crudo, si es que existe. Y eso plantearía una cuestión de protección de datos, de seguridad para los privados que usan esos anteojos y también, obviamente, cuando se utilizan en una oficina pública, en una escuela, en la universidad, un profesor dando clase, por ejemplo, que está captando la imagen de los alumnos, o cuando uno anda en la calle con esos anteojos.

Hay un tema tecnológico ahí que tener en cuenta también, pero será la Justicia la que determine si hay comisión de delitos, que es otra cosa distinta. Hay muchos aspectos en la cuestión, pero la prohibición total o el cierre de la oficina de prensa me parece un error garrafal.

RM/ff