La jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, puso en marcha una actividad de capacitación para dirigentes de la provincia de Buenos Aires el próximo sábado en la localidad de Suipacha, primera sección electoral, que se transformó en una suerte de acto partidario que concita expectativa en medio de la interna que desangra al partido de Gobierno.

La actividad, que está encabezada por Karina y Sebastián Pareja, el máximo referente libertario a nivel bonaerense será una "capacitación política y educativa que marcará el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP)". El objetivo es contar con dirigentes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y preparar los equipos para dar la pelea por la gobernación en el próximo turno electoral.

Están invitados todos los sectores por lo que la convocatoria fue extensiva para Las Fuerzas del Cielo, la tropa digital que conduce Santiago Caputo. Por ahora, no hay confirmación sobre la presencia de referentes como Agustín Romo (quien fue recientemente desplazado como jefe del bloque de LLA en la Legislatura PBA), o Nahuel Sotelo. El encuentro podría significar un breve parate en una interna que no para de escalar.

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También están invitados referentes y ministros nacionales. Martín Menem, autoridad partidaria ya confirmó su presencia. Se espera que en las próximas horas y días el resto de los referentes nacionales confirmen (o no) su asistencia lo que le otorgaría aún más volumen político.



Karina Milei activa el armado bonaerense con miras al 2027; debe definir candidato y vencer al peronismo en su bastión



Filas adentro de LLA aseguran que se trata de una actividad de "capacitación", bajándole el tono a la convocatoria. La misma estará a cargo de Pareja, de Miriam Niveyro y Luciano Olivera, dos referentes del riñón del armador bonaerense quien ha desplegado a lo largo de los años su armado territorial en la "madre de todas las batallas" .

Sin embargo, al presencia de Karina y la eventual presencia de otras integrantes del Gabinete Nacional hacen que la actividad sea leída como un primer paso en el armado con miras al 2027, cuando LLA se intentará hacer con la gobernación y desplazar al peronismo que salvo por los primeros años de la democracia y el período de María Eugenia Vidal (2015-2019) ha gobernado la provincia más grande del país de forma ininterrumpida.

Si bien falta un largo recorrido, algunos nombres asoman. Además de Pareja, quien apunta ser "bendecido" por Karina también se suma el ministro de Interior, Diego Santilli.

Hoy, el referente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, salió a pedir una alianza a nivel bonaerense. “No hay opción”, dijo y además ponderó positivamente a Santilli como candidato. La Provincia no tiene sistema de segunda vuelta, por lo que se entiende que ir "divididos" podría significar un nuevo triunfo del peronismo.

El del sábado, no será el primer movimiento electoral de Karina. El viernes pasado reunió a sus refrentes en la Ciudad. No estuvo Manuel Adorni, pero sí Patricia Bullrich. ¿Señales de candidatura?

PV/fl