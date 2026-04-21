Candidaturas en CABA para jefe de Gobierno: quiénes se perfilan para gobernar

Si bien nadie lo dice abiertamente, dirigentes de distintas fuerzas políticas que caminan la Ciudad de Buenos comenzaron a mirar con atención qué puede suceder en la elección 2027 a jefe de Gobierno. Existen varios aspirantes y muchos movimientos, con divergentes estrategias.

En el oficialismo, el PRO, dicen sin vueltas que el objetivo es consagrar la reelección de Jorge Macri. Argumentan que el inicio de gestión fue complejo, fundamentalmente porque Horacio Rodríguez Larreta, el antecesor, no dejó obras en el proceso inicial ni en ejecución. Una situación que llevó al alcalde a hacer campaña sin posibilidad de mostrar trabajos.

Pero, con dos años al mando del distrito capitalino, la situación se modificó y hoy ya tienen obras en marcha, con un equipo consolidado. Ese es el análisis que realizan en el espacio amarillo para decir que un nuevo mandato es posible. También, ante una oposición que está dividida y con flancos débiles.

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No lo mencionan pero el factor Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno nacional, está latente. El funcionario era el postulante predilecto de Karina Milei para desafiar al PRO el año que viene con el sello La Libertad Avanza. Sin embargo, el avance de las causas judiciales que indagan su evolución patrimonial significó un golpe duro para sus aspiraciones. La jefa del partido nacional lo sigue sosteniendo pero hay voces en La Libertad Avanza que piden mirar a Patricia Bullrich, senadora nacional.

Javier Milei rindió homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro

Primero, porque mantiene su propio peso específico, conserva un núcleo duro de votantes en el distrito y su integración al ecosistema libertario la posiciona como una competidora natural, ya sea bajo el partido violeta o al frente de una coalición. Sobre todo tras el gran resultado electoral que cosechó el año pasado, en el que ganó su banca al Senado por a Capital Federal con el 50% de los votos. Por lo pronto, el espacio de Javier Milei camina cada comuna y ya lanzó una escuela de formación de dirigentes, para formar cuadros bajo las ideas de la libertad.

En el panperonismo sobran las dudas. Aparece Leandro Santoro, la figura con mayor capacidad de aglutinar al PJ y a sectores del progresismo porteño. Los números de la última elección local así lo demuestran. Aunque ya fue el postulante a la jefatura de Uspallata en 2023, con performance que le permitió acceder a una segunda vuelta que desechó, hay sectores del peronismo que piden conversaciones para armar una alianza amplia, que pueda aglutinar a todos aquellas agrupaciones que no están conformes con la gestión de Macri y se sienten lejos de las propuestas libertarias. Juan Manuel Olmos, titular del PJ CABA, es uno de los dirigentes que pide eso.

A esto se suma Horacio Rodríguez Larreta. El ex alcalde ya avisó que su aspiración es competir por el retorno a su antiguo puesto, bajo un espacio con su sello, y está dispuesto a hablar con todos aquellas fuerzas que quieran integrarse a su visión de lo que necesita el distrito porteño. ¿La Unión Cívica Radical de Martín Lousteau podría sumarse? “Es una posibilidad”, comentó.