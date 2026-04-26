Trump y el ataque en Washington: "Creo que era uno de esos lobos solitarios, esos tipos son unos chiflados..."

En una rueda de prensa que ofreció en la Casa Blanca pocos minutos después del ataque a balazos en un hotel de Washington donde asistía a una cena con los corresponsales de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este sábado 25 de abril "tengo la impresión de que el tipo (por el atacante) era uno de esos lobos solitarios, de esos tipos chiflados, son unos locos y hay que ocuparse de ellos...".

Trump aseguró que el episodio "no me disuadirá" de la guerra contra Irán, aunque consideró improbable que el incidente tenga alguna relación con el conflicto en Medio Oriente.

"Esto no me impedirá ganar la guerra en Irán. No sé si tuvo algo que ver, la verdad es que no lo creo, basándome en lo que sabemos hasta ahora", dijo el líder republicano a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el impactante incidente de seguridad.

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Sin embargo, Trump había dicho anteriormente que "nunca se sabe" si podría estar relacionado con la guerra contra Irán, y afirmó que los investigadores "están trabajando en descubrir el móvil que tenía el atacante".

Trump había cancelado el viaje de los enviados nortaemericanos a negociaciones con Irán en Pakistán, a las que calificó como "ir a escuchar más tonterías".

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