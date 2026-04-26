La tapa del Diario PERFIL del domingo 26 de abril de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.133 del Diario PERFIL, de este domingo 26 de abril de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

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