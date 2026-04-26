Lo que se sabe hasta ahora del ataque a balazos en la cena con la prensa que encabezaba Trump

El presidente estadounidense Donald Trump y otros altos funcionarios debieron ser evacuados de urgencia de una cena de gala con la prensa en un hotel de Washington. Hasta allí el resumen de lo ocurrido en el lujoso salón de eventos del Hotel Hilton, pero a medida que pasan las horas se van concoiendo más detalles del violento episodio, aunque hay dudas todavía si encasillarlo como un intento de terrorismo, o el hecho de que se tratara de una persona con problemas mentales: "Se trata de un enfermo", llegó a decir Trump en una conferencia de prensa posterior, aunque admitió que la naturaleza del ataque estaba siendo investigada.

Entonces, esto es lo que se sabe ya en las primeras horas del domingo del tiroteo:

¿Qué ocurrió en el salón de baile?

Los disparos fueron varios, claramente oídos por los asistentes tras el discurso de bienvenida en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este en el Hotel Washington Hilton, en Connecticut Avenue.

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Equipos de seguridad táctica y agentes del Servicio Secreto estaban posicionados detrás de las cortinas del escenario donde Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance, su esposa Usha, y otros funcionarios, todos ellos fueron evacuados rápidamente.

Cientos de invitados vestidos de etiqueta se refugiaron bajo las mesas del salón de baile y posteriormente se dirigieron al vestíbulo del hotel y luego al exterior, ya que el evento fue obviamente cancelado. Las autoridades informaron que ningún funcionario ni invitado a la gala resultó herido.





¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

Según las autoridades, un "hombre armado" irrumpió en un puesto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a la entrada del salón de baile donde se celebraba la cena, alrededor de las 20:36 (00:36 GMT). Trump compartió en su plataforma Truth Social un video que parecía mostrar al sospechoso arremetiendo contra el puesto de control antes de ser rodeado por agentes.

"Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", declaró a la prensa Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso y lo "interceptaron". Un agente del Servicio Secreto, uniformado, recibió un disparo en el chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, pero se encuentra bien, añadió Carroll.

El sospechoso no resultó herido por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser evaluado. Se encuentra bajo custodia y será arrestado el lunes en un tribunal federal.

Se encontraron un rifle y casquillos en el lugar de los hechos, informó el director del FBI, Kash Patel, quien añadió que la agencia está entrevistando a testigos como parte de la investigación.

¿Quién es el atacante?

Trump compartió fotos del presunto tirador, sin camisa y esposado, boca abajo sobre una alfombra, en lo que parece ser el vestíbulo del Hilton. Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero medios estadounidenses señalan que se trataría de Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. Según la información preliminar, "creemos que estaba alojado como huésped del hotel", declaró Carroll a los periodistas.

La foto que posteó Trump del detenido en Washington. Sería Cole Tomas Allen, de 31 años

Se cree que el detenido es el único sospechoso del caso, según informaron las autoridades. Actualmente se le imputan dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro.

Podrían presentarse otros cargos a medida que avance la investigación. "Mi impresión es que actuó solo", dijo Trump, añadiendo que la motivación del sospechoso aún no estaba clara, pero que creía que el pistolero estaba "desequilibrado".

¿Hubo fallos de seguridad?

Surgen preguntas sobre la seguridad en la recepción y cómo se introdujo un arma en el hotel. Los asistentes señalaron que había un detector de metales fuera del salón de baile, pero que no se había realizado ningún control de seguridad antes ni en la entrada del hotel.

Trump declaró inicialmente que no se trataba de un edificio particularmente seguro, pero posteriormente afirmó que el atacante no había logrado entrar en el salón de baile donde se celebraba el evento y que este era "muy, muy seguro".

El puesto de control que el sospechoso intentó sortear estaba "justo fuera del salón de baile", según las autoridades. "Gracias a que el puesto de control funcionó, no hubo heridos", declaró Pirro.

"Revisaremos las grabaciones de vídeo de todo el hotel para averiguar cómo entró el arma y cómo llegó hasta aquí", añadió Carroll. Según Trump, los servicios de seguridad hicieron un trabajo "mucho mejor que en Butler", donde fue blanco de un recordado intento de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en Pensilvania.

Trump en Butler, el lugar donde sufrió un atentado en la campaña 2024.

AFP/HB