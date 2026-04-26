Los videos más impactantes del ataque en la cena con Trump y Vance en Washington

Durante la velada de gala que se organizaba la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que encabezaba el presidente Donald Trump acompañado por esposa Melania, y a la que asistían también JD Vance y su mujer Usha, se escucharon disparos y todo se transformó en instantes en un pandemoinium. Eso hizo que el Servicio Secreto sacara rápidamente del lugar a Trump, que debió levantarse de manera inmediata y al tratar de abandonar el estrado con premura tropezó y se cayó, lo que quedó registrado en uno de los videos que capturó ese momento de caos:

Tras la detención del supuesto agresor, el presidente dio una conferencia de prensa donde expresó: "Tengo la impresión de que era un lobo solitario, un chiflado. Va a pasar su vida en prisión porque si sale en 10, 15 años, va a intentarlo de nuevo. Es una persona enferma”.

Sobre lo ocurrido expresó: “Fue realmente un ruido muy impactante. Algunas personas entendieron rápido lo que sucedía, otros no. Melania estaba muy consciente de lo que sucedía. El trabajo del Servicio Secreto y de todas las fuerzas de seguridad fue realmente muy rápido. Esta gente horrible cambia el curso de los acontecimientos. La gente que protagoniza estos hechos va por la gente que causa mayor impacto”.

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A continuación, los videos más impactantes del hecho:

HB/HB