Trump cancela el diálogo con Irán: “No se sabe quién está al mando”

La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo de desencuentros tras la decisión del presidente Donald Trump de cancelar abruptamente la reunión prevista para este fin de semana en Pakistán. El mandatario justificó la anulación de la misión diplomática alegando una “enorme lucha interna” y falta de claridad sobre quién ejerce realmente el poder en el gobierno persa.

Pese a la dureza de sus declaraciones sobre el caos en el liderazgo iraní, Trump descartó por el momento una escalada bélica, mientras que desde Teherán cuestionaron la voluntad real de la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo tras meses de negociaciones infructuosas.

Hay que tener en cuenta que la cancelación se produjo después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbs Araqchi, decidiera retirarse abruptamente de Pakistán, país que interviene como mediador y que llevaba días intentando propiciar que se reanudara el diálogo iniciado hace dos semanas.

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Trump dijo al medio digital Axios que cancelar el viaje previsto de sus principales asesores –su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve–- no significaba que Estados Unidos fuera a reanudar el enfrentamiento con Irán. “Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Además, hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su liderazgo. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos”, argumentó el mandatario. Sin embargo, dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

Witkoff y Kushner tenían previsto partir el sábado hacia la capital de Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán.

Cuando se le preguntó al presidente estadounidense si la cancelación significaba que reanudaría la guerra contra Irán, Trump respondió: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado”. Esta semana, Estados Unidos prorrogó indefinidamente una tregua con Irán que había entrado en vigor el 8 de abril.

La televisión estatal iraní dijo que los enviados de Teherán no tenían planes inmediatos de mantener conversaciones cara a cara con los estadounidenses y que Pakistán serviría de puente para transmitir las propuestas iraníes.

Pese a este nuevo fracaso diplomático, Pakistán insiste en mantener vivas las negociaciones. El primer ministro de ese país, Shehbaz Sharif, dijo que habló con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, después de la crisis de este sábado, y reafirmó su disposición a resolver el conflicto.

“Pakistán mantiene su compromiso de ser un facilitador honesto y sincero, trabajando incansablemente para promover una paz duradera y una estabilidad permanente en la región”, sostuvo Sharif.

Críticas de Irán. El canciller iraní, Abás Araqchi, lanzó algunas ironías sobre la conducción de Estados Unidos y su interés por resolver el conflicto, al suspender el envío de sus representantes.

En una publicación en X, tras salir de Islamabad, Araqchi dijo que había “compartido la postura de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra”, pero agregó que “todavía está por verse si EE.UU. es realmente serio” con la diplomacia.

En Teherán, donde este sábado reabrió el aeropuerto internacional Imán Jomeini, según la televisión estatal iraní, continúa la oleada de ejecuciones de personas acusadas de cooperar con Israel durante las manifestaciones antirrégimen de enero. Erfan Kiani fue ejecutado en la horca después de que la Corte Suprema confirmara su pena.

En tanto, el presidente Masoud Pezeshkian hizo un llamado a su pueblo para que ahorre electricidad, en virtud de la difícil situación energética que vive el país con la guerra. “Les hemos hecho una petición sencilla a nuestros queridos ciudadanos: que reduzcan su consumo de electricidad y energía”, declaró el mandatario en la TV estatal.

“Por el momento, no necesitamos que la gente haga sacrificios, pero sí necesitamos controlar el consumo. En lugar de tener diez luces encendidas, deberían encenderse dos en cada casa”, señaló.

Trump amenazó repetidamente con destruir la infraestructura eléctrica de Irán, pero hasta ahora no ha cumplido su amenaza. Incluso antes de la guerra actual, Irán sufría frecuentes cortes de energía durante picos de demanda. El país es autosuficiente en gas natural para generar electricidad, pero el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y las sanciones internacionales, provocaron que la red eléctrica sea incapaz de satisfacer la demanda.