Ganadores y perdedores de la guerra de Irán

Se mantiene el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero aún quedan muchas incógnitas. ¿Qué implicará? ¿Durará? ¿Se materializará siquiera? Y lo más importante, ¿a dónde conducirá?

La buena noticia es que muchas de las presiones que propiciaron el alto el fuego siguen vigentes. El despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses, los ataques contra la infraestructura civil de Irán o la destrucción de las plantas de tratamiento de agua, refinerías de petróleo o centros de datos de los países vecinos del Golfo no beneficiarían los intereses de ninguno de los combatientes. Esto no implica predecir el surgimiento de una paz formal, integral y duradera. Sin embargo, sí sugiere que un retorno a la guerra a gran escala, si bien es posible, no es inevitable. Esto nos permite realizar una evaluación preliminar de la guerra y sus efectos.

El gran ganador es Rusia. Su economía se ha beneficiado significativamente del aumento de los precios de la energía. La relajación de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso contribuyó a esta bonanza y bien podría perdurar más allá del retorno de los precios de la energía a los niveles previos a la guerra. El Kremlin también se benefició del uso por parte de Estados Unidos de armas que podrían haber ido a parar a Ucrania y que no son fáciles de reemplazar, y el deterioro de las relaciones de Estados Unidos con Europa ha debilitado aún más a la OTAN, un objetivo de larga data del presidente ruso Vladimir Putin.

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China también ha salido beneficiada. Se beneficia del renovado enfoque estadounidense en Oriente Medio, lo que se traduce en una reducción de las fuerzas y el poderío militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, lo que significa que habría menos armas disponibles para cualquier eventualidad en Taiwán. Además, dado que Estados Unidos ha debilitado significativamente su posición en Oriente Medio con su guerra imprudente, China podría emerger como un socio codiciado en la región.

¿Quién salió peor parado? El conflicto fue claramente perjudicial para las relaciones entre Estados Unidos y Europa, así como para Taiwán y Ucrania, debido a los avances de Rusia. Sin embargo, al mismo tiempo, la tecnología de drones de vanguardia de Ucrania ha ayudado al país a establecer nuevos lazos comerciales y de seguridad con los estados del Golfo, incluida Arabia Saudita.

Un Irán más agresivo ha puesto al descubierto las vulnerabilidades de los estados árabes (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Omán). Ahora deben vivir bajo la sombra de Irán y afrontar la posibilidad de un nuevo conflicto, lo que pone en riesgo el modelo económico de la región, basado en la estabilidad, la inversión extranjera y el turismo.

El otro gran perdedor de la guerra no es un país, sino una población: el pueblo iraní. El régimen, que ya había asesinado a decenas de miles de civiles antes del inicio del conflicto, se encuentra ahora más afianzado que nunca, con líderes posiblemente más intransigentes. Nada de esto augura un buen futuro para las perspectivas económicas ni la libertad de los iraníes.

Los tres países más afectados por el conflicto son los más difíciles de evaluar. Todos obtuvieron beneficios y sufrieron pérdidas, pero algunos perdieron más que otros.

Irán perdió gran parte de su poderío militar convencional. Su economía, que ya se encontraba en pésimas condiciones antes de la guerra, está ahora en un estado mucho peor. Muchos líderes políticos y militares perdieron la vida.

Pero también se puede argumentar que Irán se benefició de la guerra. Demostró su capacidad para resistir con éxito a Estados Unidos y soportar castigos, al tiempo que seguía siendo capaz de perjudicar a otros y ejercer influencia regional. Es probable que Irán también desempeñe un papel significativo, si no exclusivo, en la operación del estrecho de Ormuz en el futuro, lo que le otorgará influencia y posiblemente ingresos. Bien podría conservar elementos de su programa nuclear. En un futuro previsible, el régimen parece seguro.

En cuanto a Israel, muchos de sus objetivos bélicos no se han cumplido. Israel redujo, pero no eliminó, la capacidad de Irán para proyectar poder. No logró el cambio de régimen que buscaba, y el cambio de liderazgo que sí se materializó probablemente será en detrimento de Israel.

Aún no está claro si un posible acuerdo de paz impedirá el apoyo iraní a sus aliados (Hezbollah, Hamas y los hutíes) o limitará su arsenal de misiles balísticos y drones. Un acuerdo de paz incluso podría imponer restricciones a la capacidad de Israel para usar la fuerza militar contra Irán y sus aliados.

La relación entre Estados Unidos e Israel podría empeorar. La indignación de la izquierda estadounidense por la guerra de Gaza ya había puesto a prueba estos lazos históricos. Ahora, la derecha estadounidense argumenta cada vez con más fuerza que Israel llevó a Estados Unidos a una guerra en el extranjero para servir a sus propios intereses. Si Israel rompe el alto el fuego y provoca la reincidencia de Estados Unidos, la percepción hacia él podría deteriorarse aún más.

El presidente estadounidense, Donald Trump, inició la guerra bajo la aparente premisa de que sería rápida y sencilla, como la intervención en Venezuela. Pero los resultados que su administración deseaba –una victoria militar decisiva, el fin del programa nuclear iraní y un cambio de régimen– no se materializaron. En el proceso, 13 soldados estadounidenses murieron y cientos resultaron heridos. Varios aviones fueron derribados. Cinco semanas de guerra costaron decenas de miles de millones de dólares. Las municiones se consumieron mucho más rápido de lo que se podían reponer.

La guerra también puso de manifiesto la incapacidad de Estados Unidos para brindar una defensa adecuada a sus aliados en la región, debilitando así esas relaciones. La decisión de Estados Unidos de no consultar con muchos de sus aliados antes de atacar a Irán ha reforzado la percepción de que actúa de forma errática e ignora las preocupaciones legítimas de los demás.

Mientras tanto, el precio de la gasolina se ha disparado en el país y los agricultores se enfrentan a la escasez de fertilizantes. Todo esto sugiere que es probable una mayor inflación y una desaceleración económica. Trump, por su parte, a menudo se mostró inestable, y sus publicaciones en redes sociales generaron dudas sobre su criterio y temperamento. Los objetivos no eran ni claros ni constantes, y el aparato político parecía disfuncional.

Trump puede y seguirá insistiendo en que la guerra fue un gran éxito, pero la realidad es diferente. Los éxitos tácticos en el campo de batalla y el impresionante rescate de un piloto no pueden ocultar lo que se perfila como una derrota estratégica.

Durante su campaña presidencial contra el entonces presidente Jimmy Carter en 1980, Ronald Reagan preguntó al pueblo estadounidense: “¿Están mejor que hace cuatro años?”. Muchos respondieron que no, lo que contribuyó a su victoria en noviembre de ese año. Una pregunta similar podría plantearse hoy a los estadounidenses: “¿Están mejor que hace cinco semanas?”. La respuesta es un rotundo “No”.

Si la guerra contra Irán hubiera sido necesaria –si los intereses vitales de Estados Unidos hubieran estado en peligro y no hubiera otra alternativa que el uso de la fuerza militar–, el alto costo para Estados Unidos y sus aliados podría estar justificado. Pero Estados Unidos tenía tiempo y otras opciones. Sin embargo, Trump emprendió una guerra por elección propia, una decisión que la historia casi con toda seguridad juzgará con severidad.

*Presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, asesor senior de Centerview Partners y académico de la Universidad de Nueva York.

Project Syndicate