Frente a los conflictos internacionales, los argentinos prefieren la neutralidad

La Casa Rosada programó una visita a Tel Aviv o Jerusalén cada 9 meses desde diciembre de 2023, y periódicamente confirma su alineamiento con Estados Unidos e Israel en materia de relaciones exteriores. ¿Cómo impacta esto en las encuestas nacionales? Según la última medición de consultora Delfos, desde marzo pasado el apoyo en esa dimensión perforó el umbral del 30% vs. una mayoría sostenida por arriba del 50% que opina que la dirección trazada es incorrecta. El saldo desfavorable es de 25 puntos porcentuales (pp) en abril. En su informe de marzo, cuando se produjo el quiebre,

Delfos profundizó el análisis: “En las últimas semanas hubo un contexto internacional cargado de información vinculada a una guerra lejana que Milei se encargó diariamente de traer a una ya cotidiana vida complicada de los argentinos. En la opinión pública argentina, la política exterior suele impactar cuando se vuelve traducción de otros climas: sensación de riesgo, sobreactuación ideológica, pérdida de prudencia o alejamiento de una tradición diplomática más equilibrada. En este sentido, el frente internacional amplifica una crítica más general: que el Presidente aparece más cómodo en la escena global o en la guerra simbólica, que en la resolución de problemas concretos de la vida cotidiana”.

Retrocede la aprobación al Gobierno nacional que pierde a los moderados

La más reciente encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés (Espop/Udesa) arrojó que 31% está satisfecho con la política exterior vs. 59% de insatisfacción. Eso arroja un saldo desfavorable de 28 pp, con la negatividad casi duplicando a la positividad, pese a que ese aspecto de la política es uno de los “menos peores” en términos relativos, dentro de un panorama de malestar generalizado.

En tanto, según QMonitor una mayoría de 52% cree que el próximo gobierno debería eliminar la alianza con Estados Unidos, lo que duplica a quienes prefieren continuar con esa política: 25%. Como intermedio, 14% plantea una continuidad en esa línea, pero con cambios.

En lo que respecta puntualmente al conflicto Estados Unidos-Israel vs. Irán, según la última encuesta de la consultora Vozna, una abrumadora mayoría de 72% prefiere que Argentina se mantenga neutral frente a un apenas 15,2% que avala el alineamiento con ambos países que pregona el presidente Javier Milei. Esto es consistente con la línea histórica del país en relaciones exteriores.

La misma tendencia aparece con nitidez en la reciente medición de la consultora Escenarios: 72% a favor de la neutralidad y menos de 17% en apoyo al alineamiento que sostiene Milei. Consistente con eso, para 2 de cada 3 electores la posición de Milei en el conflicto no representa a todos los argentinos, según la última encuesta de Zuban Córdoba. Aquí, el saldo desfavorable es de 46 pp.

Esa mayoría nítida de dos tercios en contra se confirma en el estudio realizado por Hugo Haime en marzo pasado: 66,4% está en desacuerdo con el apoyo de Milei a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. El saldo desfavorable es de casi 40 pp.

La encuesta realizada por Atlas Intel & Bloomberg en marzo pasado arrojó que casi dos tercios de los argentinos evalúan como negativo el alineamiento expresado por las afirmaciones de Milei respecto a la guerra.

Finalmente, según Escenarios, más del 60% de los argentinos cree que el conflicto puede afectar a nuestro país (gráfico abajo). “El estudio revela una opinión pública argentina que combina distancia estratégica, percepción alta de riesgo global y una lectura fuertemente material del conflicto. No aparece una ciudadanía movilizada por afinidades ideológicas con los actores en disputa, sino una sociedad pragmática que traduce la geopolítica en términos de costo de vida y estabilidad. La neutralidad es la respuesta mayoritaria, pero no como principio doctrinario: es una forma de gestión del riesgo”, concluye el documento.

La gente no acompaña la política exterior

La mayoría de los argentinos desaprueba el alineamiento internacional del Gobierno, con niveles de rechazo superiores al 50% y saldos negativos que rondan entre 25 y 30 pp. Cerca del 70% considera que Argentina debería mantenerse neutral en el actual conflicto, lo que refleja una continuidad con la tradición diplomática histórica del país. El actual alineamiento tiene bajo apoyo social, sólo una minoría (entre 15% y 25%) la respalda, frente a más de la mitad que propone abandonar esa estrategia.

Entre los encuestados se percibe que el Gobierno prioriza la agenda internacional por sobre la resolución de problemas internos. La opinión pública adopta una postura pragmática frente a los conflictos globales, más que por afinidades ideológicas, los evalúa en función de su impacto en la economía y la estabilidad del país.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman