Retrocede la aprobación al Gobierno nacional que pierde a los moderados

La gestión de Milei ingresa en una zona de alerta. Las últimas encuestas nacionales ubican la aprobación del Gobierno por debajo del 40%, y en algunos casos más cerca del umbral del 30% que se corresponde con su núcleo duro de votantes; el 30% eligió a Javier Milei en las primarias de 2023 y la primera vuelta del mismo año. Según la medición más reciente de la consultora Delfos, poco menos de un tercio aprueba la gestión, frente a 67% que la desaprueba; la negatividad duplica a la positividad. Como se advierte en la serie evolutiva, el quiebre se produjo entre febrero y marzo pasados, cuando la brecha desfavorable saltó de –10 puntos porcentuales (pp) a –30 pp., amplía el informe.

En la misma línea, otra de las mediciones realizadas ubica a la aprobación en 36% frente a una desaprobación de 61%. La serie evolutiva de la encuesta Espop de la Universidad de San Andrés (Udesa) muestra que a la aprobación de Milei es más baja que la del expresidente Mauricio Macri desde mediados del año pasado, lo que resulta una referencia comparable, dado que Cambiemos/Juntos por el Cambio formó parte de la coalición “espontánea” que llevó a Milei al poder en la segunda vuelta en 2023. No obstante, el propio Milei todavía supera en aprobación a Alberto Fernández, su antecesor.

Otra señal de alerta proviene de distritos clave. Según el último Termómetro Psicosocial y Económico del Observatorio de Psicología Social y Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (Opsa/UBA), en el conglomerado Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Amba) y provincia de Buenos Aires (PBA), la aprobación a la gestión presidencial es de 32% y la desaprobación de 68%. Esto además de arrojar un saldo desfavorable de –36 pp, muestra que ese valor negativo supera incluso el valor de aprobación a la gestión.

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Finalmente, en Córdoba, que fue bastión de Milei desde 2023, la aprobación perfora el umbral del 40%: 39,3%, frente a una desaprobación de 53,4%, según la última encuesta provincial de Zentrix. En términos relativos, el oficialismo todavía tiene un acompañamiento importante, pero lejos de los niveles que supo ostentar unos meses atrás.

“El principal riesgo para el Gobierno es que la desaprobación racional termine alimentando todavía más la imagen negativa emocional. Ese pasaje ya empezó. Cuando la sociedad concluye que la gestión no funciona y, además, siente que quien gobierna la maltrata o la desprecia, el deterioro se vuelve más profundo y menos reversible”, destaca una de las conclusiones centrales de Delfos.

En síntesis, la aprobación al Gobierno ya se ubica por debajo del umbral del 40% a nivel nacional, que era la referencia del resultado electoral de 2025 (40,7%). La negativa parece consolidarse como un piso difícil de revertir. El aval retrocede y van quedando sus votantes duros. Esto debilita el acompañamiento: el pase desde una primera minoría a un tercio intenso siembra de riesgos el tránsito de la gestión que pierde el respaldo de sectores moderados o “instrumentales”.

Su aprobación incluso cede en Amba, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, conglomerados donde se concentran más de la mitad de los electores del país (aproximadamente el 53%). Ese debilitamiento en distritos clave y estratégicos, incluso en territorios que antes eran fuertes para el oficialismo, representa un riesgo político relevante.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman