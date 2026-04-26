Macri medita una decisión mientras el PRO y el círculo rojo presionan para que juegue

El domingo 5 de abril no era un día más: se festejaban las Pascuas. Sin embargo, Paolo Rocca, el máximo jerarca del Grupo Techint, una de las empresas más grandes del país, decidió invitar a Mauricio Macri a una cena con sus colaboradores. Entre carne con puré y chipá, el magnate le dejó en claro al expresidente dos conceptos: que la era Milei no podía sostenerse y atentaba contra la industria nacional – y acaso una parte del empresariado – y que sería de su agrado que Macri vuelva a postularse para la Casa Rosada para tener una opción en 2027.

Las palabras de Rocca no fueron una sorpresa para el titular del PRO: viene escuchando de parte del círculo rojo distintas expresiones para que sea candidato o, en su defecto, colabore en presentar un armado distinto a La Libertad Avanza.

En la cena el expresidente se percató que el dueño de Techint no hablaba por sí mismo: expresaba un malestar generalizado de los industriales pero también de otros sectores. También le habló de una “alternativa racional” y criticó a Milei, quien apodó al empresarios como “Don Chatarrín”.

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Si bien Macri no decidió que hará el año que viene, a diferencia del año pasado ya no descarta nada. Aunque íntimamente no es su anhelo primordial, la presión de la inmensa mayoría de su partido amarillo y el deseo de un sector del empresariado de encontrar otra variante política resuenan en su mente.

De este tema se debate en su mesa chica, encabezada por el diputado nacional Fernando de Andreis, donde hoy el objetivo principal es fortalecer al PRO y que sumen candidatos en todas las provincias y municipios posibles. De Andreis viene motorizando, junto a los “Ezequieles” (Sabor y Jarvis), recorridas por todo el país, con y sin Macri, para este objetivo. Lo llamaron el “Próximo paso tour”.

Por ello, aunque hasta fin de año no habrá una definición, en el laboratorio amarillo de encuestas de opinión pública vienen registrando una baja ostensible de la imagen del Gobierno y del propio Milei. Así lo registran los sondeos que atesoran, sobre todo los que realiza Mora Jozami, quien fundó Casa Tres, quien es la experta en opinión pública que trabaja con el PRO desde sus comienzos.

La ecuación que manejan es sencilla: no es que Macri haya subido en las encuestas sino que, creen, la caída de los libertarios comenzó a colocarlo al expresidente en un lugar más competitivo que hace un año atrás.

Paralelamente, el creador del PRO escucha a todos. Lo hizo con los gobernadores radicales Leandro Zdero (Chaco-aliado de LLA) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), quienes le expresaron sus problemas para sostener sus gestiones con escasa ayuda del Gobierno.

Zdero lo dijo con temor y en voz baja: cada vez que viaja a Buenos Aires va a rendir honores a “Lule” Menem al primer piso de Balcarce 50. Gustavo Valdés (hoy legislador provincial, pero mandamás correntino), en cambio, no tuvo problema en criticar abiertamente a Milei en la cena que compartió con Macri hace dos viernes atrás, en la casona de la Gobernación.

Y, al igual que Rocca, el líder amarillo escucha empresarios. Y muchos. Los conoce desde pequeño. Por ello había escuchado de antemano las profundas quejas de la Cámara de la Construcción (de la que su padre Franco supo ser parte en los noventa) que hace unos días en una reunión en Rosario emitió un comunicado muy duro contra el Gobierno libertario. Entre otras cosas manifestaron su preocupación por “la emergencia que atraviesa la infraestructura, falta de mantenimiento, paralización de obras y ausencia de un plan integral”.

Y agregaron: “Argentina pierde 25 mil millones de dólares al año por falta de mantenimiento adecuado”. Macri, que hizo de las obras públicas uno de sus hitos de gestión, se sonrió cuando se enteró de ello.