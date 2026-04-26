Las universidades preparan la cuarta marcha federal

El Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina informaron que será el 12 de mayo, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo. Y denunciaron que las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6 por ciento desde el 2023.

Reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo.

Con la ley de financiamiento sin aplicar, las universidades públicas se movilizarán en todo el país el próximo martes 12 de mayo.

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Será la cuarta Marcha Federal Universitaria para hacerle frente a los recortes del gobierno de Javier Milei y los organizadores esperan que, al igual que las anteriores, sea multitudinaria. El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla con la norma, aprobada en el Congreso hace seis meses, que ya fue ratificada por la Justicia.

A la convocatoria la impulsan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Según informaron, se prevé que haya marchas simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

En el comunicado conjunto, el CIN, el Frente Sindical y la FUA informaron que las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6 por ciento desde el 2023 hasta la fecha. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes”, denunciaron en un comunicado.

Es, precisamente, lo que dispone el fallo judicial que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sin embargo, aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, agregó la entidad que nuclea a los rectores de todo el país.

La vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, la N° 27.795, fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Hubo un primer fallo favorable a las universidades en diciembre. Y en marzo la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles.

En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender los artículos 5 y 6 y no avanzar con las mejoras salariales, recomposición de becas y sostener las partidas para los programas de investigación, tal como ordenaron dos fallos judiciales.

El CIN, el Frente Sindical y la FUA señalaron que “aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”. Reclamaron además por la convocatoria a paritarias. Indicaron que desde 2024 todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

Los organismos anunciaron además: “Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.