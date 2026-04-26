El Gobierno ya mandó 110 pliegos al Senado para cubrir cargos en la Justicia

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reconfiguración del Poder Judicial al remitir al Senado 30 nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos, correspondientes a una amplia variedad de fueros y jurisdicciones. Con este último envío, ya son más de 110 los nombramientos propuestos por el Ejecutivo desde el inicio del actual proceso.

Las nuevas candidaturas abarcan los fueros Criminal y Correccional, Criminal Federal, Penal Económico, Civil, Comercial y Federal del interior, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas provincias. El paquete incluye además pedidos de prórroga por cinco años para magistrados que alcanzaron la edad jubilatoria, una decisión permitida por la Constitución pero que requiere aval expreso del Senado y suele generar discusiones tanto jurídicas como políticas.

El listado elevado por el Poder Ejecutivo contiene postulantes para juzgados y tribunales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero, lo que da cuenta de un intento de cobertura territorial amplia. En la práctica, se trata de cargos clave para el funcionamiento cotidiano del sistema judicial, muchos de ellos vacantes desde hace años o cubiertos de manera interina, con el consiguiente impacto en la celeridad de los procesos y en la calidad del servicio de justicia.

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Desde el punto de vista institucional, el ingreso de los pliegos marca apenas el inicio de un proceso que suele ser largo y políticamente cargado. En el Senado, las propuestas deberán ser analizadas por las comisiones correspondientes, donde se revisan los antecedentes profesionales y patrimoniales de los candidatos, se realizan audiencias públicas y se habilita la presentación de impugnaciones u observaciones por parte de la sociedad civil. Solo después de esa instancia, los pliegos pueden llegar al recinto para su votación.

Entre los nombres que figuran en los pliegos se destacan Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, candidato al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3. Ambos cargos pertenecen a un fuero sensible por su intervención directa en causas penales de alto impacto social y mediático.

En el fuero civil, el Ejecutivo impulsa, entre otros, los nombres de Florencia Inés Córdoba, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66, y Lucila Califano, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 9. Son juzgados con alta carga de trabajo, por eso la cobertura de vacantes resulta central para reducir demoras en litigios civiles, comerciales y de familia.

El envío también incluye propuestas para tribunales orales federales y nacionales, responsables de celebrar juicios en causas complejas. En ese marco, figura Bernardo María Rodríguez Palma como candidato para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, un órgano con jurisdicción sobre investigaciones de peso en materia penal federal.