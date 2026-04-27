Por publicaciones en Twitter, intendenta chaqueña deberá pagar una indemnización millonaria a un funcionario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra la intendenta chaqueña Claudia Panzardi, quien deberá indemnizar por daños y perjuicios a Livio Gutiérrez por publicaciones en Twitter que afectaron su honor.

El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la demandada debido a incumplimientos formales, lo que dejó firmes las decisiones de la justicia de Chaco que habían hecho lugar a la demanda iniciada por el entonces legislador provincial, hoy titular del Banco Chaco, según publicó NA.

A días de la entrada en vigencia del acuerdo UE-Mercosur, Zdero se reunió con el embajador de la Unión Europea

Twitter

El caso se remonta a abril de 2016, cuando Gutiérrez participaba en el programa televisivo “Intratables” en el canal América. En ese contexto, Panzardi publicó desde su cuenta personal mensajes que "lo vinculaban con acusaciones de violencia de género contra su esposa", los cuales luego fueron replicados por medios locales, precisó la agencia de noticias.

La justicia provincial consideró en primera y segunda instancia que "esas expresiones no constituían información ni opinión, sino una intromisión injustificada en la vida del demandante, además de resultar falsas y de amplia difusión", según detalló NA.

Tras el rechazo de un recurso extraordinario en la justicia local, Panzardi fue en queja ante la Corte Suprema, pero la presentación no cumplió con los requisitos establecidos en la acordada 4/2007, por lo que fue desestimada.

Asi quedó firme la obligación de indemnizar al funcionario afectado por los mensajes difundidos en la red social.

Fundamentos del fallo de la Corte Suprema

"La recurrente no cumplió con el recaudo previsto en el art. 6° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, pues el recurso de queja no refuta los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario. Por ello, se desestima la presentación directa", expresa el fallo de la Corte que no llegó a analizar el fondo del caso y declaró "perdido el depósito efectuado".

La UCR se divide por las PASO: Vischi y Abad exponen diferencias clave en el Senado

El descargo de Panzardi

“MENTIRA lo que publican algunos medios, la Corte Suprema ni siquiera analizó el caso que recurrí. Abajo podrán leer la resolución de la Corte que confirma lo que digo y la fecha en que se dictó: 23 de abril. Yo terminé de pagar el 19 de abril”, sostuvo Panzardi en un descargo público difundido por Infobae.

"Lo pude con mucho esfuerzo, porque además hace casi tres años sufro el embargo de mis bienes por esta causa. Casi 17 millones de pesos por un tuit, en potencial, publicado hace 10 años", remarcó la jefa comunal.

“Acepté la sentencia y pagué. No me negué ni fui deudora morosa. No es justo ni tampoco cuento con los 260 millones que ahora piden con retroactividad a la sentencia”, cerró Panzardi.