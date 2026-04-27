Luciana Geuna le respondió a Javier Milei tras la denuncia penal por el informe en Casa Rosada

La tensión entre el Gobierno Nacional y el periodismo sumó un capítulo crítico tras la difusión de un informe en el programa ¿Y mañana qué? de TN. La periodista Luciana Geuna rompió el silencio en la emisión de este domingo para responder a la denuncia penal y a la ola de insultos encabezada por el presidente, Javier Milei a través de sus redes sociales.

El conflicto escaló luego de que el Gobierno presentara una demanda judicial contra Geuna e Ignacio Salerno, acusándolos de registrar imágenes de manera "furtiva" y vulnerar la seguridad estratégica del palacio gubernamental. Como represalia administrativa, la gestión de Milei decidió suspender el ingreso de la prensa acreditada a la Sala de Periodistas, un hecho sin precedentes que dejó sin efecto las prórrogas de acreditación para el año 2025.

Estamos naturalizando la persecución a la prensa

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Geuna desmiente grabación clandestina

Durante su descargo, Geuna explicó que el informe buscaba mostrar la interna política de manera visual a través de los pasillos de uso común. "Era un informe bastante inocente, no había denuncia ni mucho menos imágenes prohibidas. Avisamos con anterioridad a funcionarios del área de Prensa", afirmó la conductora, descartando cualquier carácter "clandestino" de la pieza periodística.

La periodista subrayó que el material registrado muestra áreas que son de circulación libre: "Son imágenes que se repiten por miles en redes sociales cuando los chicos van de visita o incluso en Google Street View". Según su testimonio, el objetivo era permitir que Salerno, acreditado desde hace dos años, relatara la actualidad desde el lugar de los hechos, cumpliendo con los protocolos de comunicación habituales.

Cruce oficialista y causa judicial

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. La diputada Lilia Lemoine tildó de "mentira" la existencia de una autorización y acusó a los periodistas de querer "ensuciar a un funcionario". Por su parte, el presidente Milei utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para replicar mensajes de usuarios que calificaban el hecho como "espionaje en Casa Rosada" y justificaban el cierre de la sala de prensa como una medida de seguridad necesaria ante la presunta filmación de funcionarios sin permiso.

El conflicto ya se dirime en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia penal, impulsada bajo el argumento de la Casa Militar de que se expuso información estratégica, quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo. Los cargos vinculan a los periodistas con la presunta divulgación de secretos políticos y militares, en un contexto de máxima fricción entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación.

MEG/fl