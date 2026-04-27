Este lunes 27 de abril comienza con un panorama complejo para las actividades al aire libre en "La Feliz". La inestabilidad meteorológica dominará la jornada, con la persistencia de chaparrones y un marcado protagonismo del viento del sector sudoeste. La combinación de estos factores climáticos obliga a los residentes y turistas a extremar las medidas de seguridad durante sus desplazamientos por la ciudad.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura se mantendrá fresca, alcanzando apenas los 15°C en su pico máximo. Las ráfagas de viento del sector sudoeste soplarán con fuerza, superando los 50 km/h en la zona del Puerto, lo que genera un estado del mar alterado. La nubosidad será persistente a lo largo de toda la mañana, limitando la visibilidad en las calles céntricas.

Clima lunes 27 de abril

En los alrededores de Sierra de los Padres, el clima presentará condiciones similares. El viento afectará de manera directa las zonas elevadas, donde la sensación térmica será significativamente menor a la temperatura real. Recomendamos a los vecinos asegurar objetos sueltos en balcones y patios, ya que la intensidad de las ráfagas se mantendrá elevada durante gran parte del día, especialmente en los sectores abiertos del Partido de General Pueyrredon.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarillas por lluvias y vientos en toda la región. Localidades como Miramar y Mar Chiquita experimentarán condiciones de inestabilidad con acumulados de agua que podrían ser significativos. La precaución es fundamental para quienes deban transitar por la ruta costera, debido a la posible presencia de restos de vegetación o ramas sobre la calzada.

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Por su parte, en Villa Gesell, el panorama sigue la misma línea. El viento del sector sudoeste continuará soplando con intensidad durante la madrugada y la mañana, mientras las precipitaciones intermitentes marcarán el ritmo del día. Defensa Civil recomienda evitar el contacto con postes de tendido eléctrico y mantenerse alejado de las zonas ribereñas, atento a los avisos de crecida del mar para las próximas horas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el resto de la semana?

El tiempo ofrecerá una mejora sustancial a partir del martes, cuando las condiciones se normalicen con la disminución del viento y la salida del sol. Para el resto de la semana, se espera un ascenso paulatino de la temperatura, lo que permitirá a residentes y turistas disfrutar de un clima más estable y agradable para las actividades al aire libre, sin presencia de alertas meteorológicas.