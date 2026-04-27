La semana del presidente: reuniones, conferencia y apoyo a Manuel Adorni en el Congreso

Los últimos días de abril ofrecen una agenda de apariencia rutinaria para el presidente Javier Milei. El hecho más importante de la semana en el plano político local se dará el miércoles 29, cuando el mandatario acompañe a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a presentar su informe de gestión en el Congreso de la Nación. Esto se lee como un gesto más de respaldo y blindaje al funcionario, en la mira de los cuestionamientos públicos por las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Antes, este lunes 27, está previsto que el mandatario comience la semana liderando una reunión de Gabinete de ministros en Casa de Gobierno, junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los objetivos son ajustar la agenda parlamentaria, definir prioridades y la estrategia para retomar la iniciativa política e impulsar la reforma electoral, un proyecto que el presidente anunció y envió al Congreso desde Israel. Se cree que podrían participar también otros referentes de La Libertad Avanza, como Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado.

El sorpresivo Manifiesto místico de Milei

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El martes 28, Javier Milei volverá a una de sus antiguas ocupaciones: la de disertante sobre economía. A las 18, participará de un debate titulado ‘Keynes y la Teoría General’, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza Adrián Ravier. Será en el Palacio Libertad (ex CCK), y se espera que, como de costumbre, aproveche la oportunidad para expedirse acerca del rumbo de la política y la economía en el país.

El Día del Ñoqui, Milei dará el presente junto a Adorni en el Congreso

Este 29 de abril, Manuel Adorni brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, una instancia constitucional que se prevé tensa y extendida, y se anunció que el presidente lo acompañará. El jefe de Gabinete expondrá sobre la marcha del Gobierno y responderá más de 4.800 preguntas de los legisladores de todos los bloques, durante una sesión que se cree que durará unas seis horas. Se espera que comience entre las 10 y las 11, con una exposición sobre los logros de la gestión de aproximadamente una hora, seguida por las preguntas.

El presidente acompañará a su jefe de Gabinete desde el palco central. La presencia confirmada de Javier Milei en el recinto representa un gesto inédito y de fuerte respaldo político, consistente con el blindaje absoluto que el mandatario manifiesta respecto del cuestionado funcionario. Además, sumarán su apoyo participando en la sesión la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei —principal responsable política de Manuel Adorni en el Gobierno— y varios ministros, que ocuparán las bandejas junto al estrado de la Presidencia de la Cámara. Otro grupo de colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi, a pocos metros del recinto de sesiones.

Adorni se presentará ante la Cámara Baja por primera vez desde que asumió hace 175 días como ministro coordinador, una figura creada en la reforma constitucional de 1994 con responsable de la administración del Estado. Este informe de gestión suele ser un trámite rutinario, pero esta vez la expectativa es grande por las causas judiciales que enfrenta el funcionario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentará 4.800 preguntas de los diputados este miércoles 29

La oposición, especialmente Unión por la Patria, planea centrar sus cuestionamientos en las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre Adorni, vinculadas a su patrimonio y viajes: la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración y la contratación de un avión privado para ir con su familia a Uruguay, entre otros gastos difíciles de explicar.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, tras la exposición inicial de Adorni comenzarán las preguntas, priorizando a los bloques menos numerosos, que contarán con 5 minutos cada uno, hasta completar un primer tramo de 50 minutos. Luego, sucesivamente, será el turno de Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos).

Tras los 20 minutos que tendrá el jefe de Gabinete para dar sus respuestas, será el turno de Unión por la Patria. El bloque peronista que preside el santafesino Germán Martínez tendrá 68 minutos para sus preguntas. Se estima que el funcionario evitará responder sobre elementos asociados a las investigaciones judiciales en curso. Tras las respuestas de Adorni, será el turno de cierre a cargo del bloque de La Libertad Avanza.

Reuniones hacia la reforma legislativa y tensión por la marcha de la CGT

Para el jueves 30, en la antesala del 1 de mayo, Día del Trabajador, la CGT convoca a una movilización hacia Plaza de Mayo, junto a organizaciones sociales como la UTEP, en rechazo a las políticas económicas del Ejecutivo, la reforma laboral y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Con ese trasfondo, el presidente mantendrá reuniones en Casa Rosada con su equipo más cercano y referentes de La Libertad Avanza para avanzar en la estrategia legislativa. En particular, buscan trabajar en torno a la reforma electoral que el Gobierno envió recientemente al Congreso y que intenta eliminar las PASO, implementar boleta única y aplicar ficha limpia, entre otros puntos. Para el oficialismo, será otro round en su pelea contra el sindicalismo peronista y el modelo de país que subyace a estas dos visiones políticas enfrentadas.

MB/ML