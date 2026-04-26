Condena global al ataque en Washington: Milei vinculó a la izquierda y condenó "su retórica violenta"

Luego de los conmocionantes momentos de tensión vividos este sábado por la noche en el Hotel Washington Hilton, donde el presidente Donald Trump encabezaba la habitual cena de gala con los corresponsales de la Casa Blanca y un sujeto disparó en la entrada del hotel antes de ser detenido por el Servicio Secreto, este domingo se sucedieron en redes sociales los posteos de repudio de líderes globales, que con similar tono repitieron que "la violencia nunca es el camino", hablaron de paz y enviaron al presidente Donald Trump y en su nombre al pueblo estadounidense su solidaridad y saludo ante el episodio.

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en pronunciarse tras ese intento de ataque armado, y desde la cuenta de Oficina del Presidente se publicó una nota expresando el “más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”.

La nota agregó, textualmente, sobre esa cena de Trump con periodistas: "Celebramos que tanto el presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera coeter su atentado y asesinar a alguien".

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Y en el párrafo final apuntó "el presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo", considerando que esas acciones "promueven este tipo de ataques":

Según informaron las autoridades estadounidenses, el sospechoso —que comparecerá el lunes ante la justicia— es un universitario que portaba una escopeta, una pistola y cuchillos, e intentó entrar en el hotel que estaba repleto de agentes de vigilancia, policía y Servicio Secreto. Alcanzó a hacer al menos un disparo, pero la intervención inmediata de los efectivos lo redujo, sin siquiera tener que herirlo o dispararle, y permitió controlar la situación.

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Repercusiones mundiales

Diversos jefes de Estado y de Gobierno expresaron su repudio al intento de atentado. Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el ataque y sostuvo que “la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se declaró “conmocionado” por lo ocurrido y afirmó que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más vigorosos”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el hecho como “inaceptable” y remarcó que “la violencia nunca tiene lugar en democracia”. En la misma línea se expresó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien manifestó estar “conmocionado” junto a su esposa y celebró que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, se encontraran fuera de peligro.

En la misma línea se pronunció el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien enfatizó que la violencia política no tiene cabida en los sistemas democráticos.

Desde América Latina, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el intento de agresión y sostuvo que “la violencia nunca será una opción para quienes defienden la paz”. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

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Preocupación por la violencia en democracia

El rechazo al intento de atentado también se extendió a otras regiones. El primer ministro de India, Narendra Modi, manifestó alivio al saber que Trump y su entorno estaban a salvo y subrayó que “la violencia no tiene lugar en una democracia”.A nivel regional, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que “la violencia política no tiene lugar en democracia” y destacó que un evento dedicado a la prensa libre “nunca debería convertirse en escenario de terror”.

Finalmente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó estar “profundamente impactado” por el episodio y envió sus deseos de seguridad al mandatario estadounidense.

El episodio reaviva el debate internacional sobre la seguridad de los líderes políticos y el rol de la violencia en escenarios democráticos, en un contexto global marcado por crecientes tensiones políticas.

MEG/HB