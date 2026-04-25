Con Milei al lado, Adorni entra en la boca del lobo de Diputados

Manuel Adorni entrará el miércoles 29 de abril a la Cámara de Diputados en un contexto que el Gobierno preferiría no tener: una causa por presunto enriquecimiento ilícito, miles de preguntas acumuladas y una sesión larga en un recinto donde el oficialismo no fija el ritmo. La decisión de Javier Milei de acompañarlo convirtió la jornada en algo más pesado que una comparecencia parlamentaria.

El esquema ya está acordado. La exposición arrancará cerca de las 10 de la mañana. Primero hablará Adorni y después empezará la ronda de preguntas por bloques, de menor a mayor. Abrirán los monobloques, seguirán los espacios provinciales, el PRO y la UCR, y al final llegará el tramo de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. En la Casa Rosada calculan una sesión de más de seis horas.

Adorni llega fuerte en un terreno muy específico: conferencias de prensa, respuestas cortas, cruces rápidos, ironía. Diputados exige otra clase de resistencia. Ahí pesan la duración, la repetición y la posibilidad de que un mismo tema vuelva varias veces desde bancadas distintas.

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El “caso Adorni” golpea más a Milei que a Adorni: de fusible a problema político

En el oficialismo no esperan una embestida única, sino una tarde larga, con preguntas repartidas y momentos incómodos que pueden aparecer cuando el funcionario ya lleve varias horas en el recinto. En Balcarce 50 hablan de aguante, de control del clima y de evitar una imagen de encierro.

La oposición quiere una tarde pesada

Del lado opositor hay una idea bastante asentada: el griterío temprano puede servirle al Gobierno. Si la sesión se rompe rápido, el oficialismo tendrá margen para victimizarse, denunciar agravios y hasta justificar una retirada. Por eso la estrategia va por otro carril.

La causa patrimonial de Adorni estará presente durante toda la jornada, pero no irá sola. También habrá preguntas sobre economía, áreas sensibles de la administración y otros expedientes que el Gobierno viene manejando con reflejos políticos antes que con explicaciones extensas. La idea es que el jefe de Gabinete no liquide el tema con una fórmula corta ni logre acomodarse en un solo registro de respuesta.

La presencia del Presidente ordena a los propios y vuelve más visible cualquier tropiezo. Cada vacilación, cada mal momento y cada respuesta floja tendrán a Milei como telón de fondo. El Gobierno eligió mostrar respaldo total y, con ese movimiento, agrandó la escena.

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Adorni no es un ministro de perfil bajo. Es una de las voces más visibles del dispositivo libertario, uno de los nombres que mejor representan su tono y su método. Lo que ocurra en Diputados va a impactar sobre él, pero difícilmente quede encerrado en él.

Más que un informe

La sesión del miércoles tendrá forma de informe de gestión y fondo de prueba política. El oficialismo necesita que Adorni salga sin una marca de desgaste. La oposición quiere que la jornada deje justamente eso: horas de presión, respuestas bajo tensión y una foto menos cómoda que las que suele ofrecer la conferencia diaria.

El centro del miércoles no estará solo en la cantidad de preguntas ni en la duración de la sesión. Estará en la pelea por el saldo de la jornada: si el Gobierno consigue blindar a uno de sus funcionarios más visibles o si la oposición logra dejarlo expuesto durante horas en un recinto hostil.

DCQ