El “caso Adorni” golpea más a Milei que a Adorni: de fusible a problema político

El impacto del denominado “caso Adorni” ya no se limita a la figura del jefe de Gabinete, sino que empieza a proyectarse con fuerza sobre la imagen presidencial. Según un informe de Monitor Digital, la conversación en redes sociales y medios digitales muestra un fenómeno claro: el costo político del episodio se está trasladando hacia Javier Milei, en un contexto de alta negatividad y fuerte volumen de menciones.

Los datos son contundentes. En el último mes se registraron casi 2,9 millones de menciones, con un nivel de negatividad del 88%, un porcentaje que excede el ruido habitual de la oposición y se ubica en niveles de crisis comunicacional. Pero el dato más relevante es la distribución del rechazo: más del 54% de los hashtags se orientan contra Milei, mientras que un 34% apuntan contra Adorni.

El informe advierte un cambio de lógica en el funcionamiento del poder. Lejos de actuar como fusible —rol históricamente asignado a figuras de este tipo—, Adorni deja de absorber el costo y comienza a trasladarlo hacia la cima del gobierno.

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Este fenómeno implica una “presidencialización del conflicto”, donde la crítica ya no se detiene en el funcionario, sino que escala directamente hacia el Presidente. En términos políticos, esto supone un riesgo mayor: el desgaste deja de ser sectorial y pasa a impactar en la conducción general del Ejecutivo. A su vez, la conversación digital no se limita al episodio puntual. El caso se inserta en una discusión más amplia sobre la gestión, donde aparecen conceptos como crisis económica, corrupción, justicia y capacidad de gobierno, lo que amplifica el efecto del conflicto.

Un clima de condena, no de crítica

Otro de los puntos centrales del análisis es el tono de la conversación. El 88% de negatividad no solo indica volumen de rechazo, sino también la calidad del mismo: no se trata de fastidio, sino de una narrativa de condena. Las palabras predominantes en el debate digital —como “escándalo”, “ataque”, “corrupción” o “estafa”— reflejan un clima de fuerte desaprobación moral y política. En ese contexto, las respuestas oficiales no logran revertir la percepción, e incluso son leídas en algunos casos como señales de debilidad o reacción defensiva.

El informe concluye que el episodio funciona como un disparador de una conversación más estructural sobre el rumbo del gobierno. En ese marco, Adorni deja de ser un hecho aislado y se convierte en un síntoma dentro de una evaluación más amplia del oficialismo, con impacto directo en la figura de Milei.