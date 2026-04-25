Karina Milei, Pareja y Santilli se juntaron y pusieron primera para el 2027 bonaerense

Este sábado 25, Karina Milei cerró en Suipacha el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) de La Libertad Avanza. La convocatoria reunió a más de 1500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses y dejó claro que el espacio libertario va por la Provincia de Buenos Aires en 2027.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta del partido junto al ministro del Interior Diego Santilli y el diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia. La apertura había quedado en manos de la diputada Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Diego Santilli en Suipacha

La elección de Suipacha, un municipio históricamente peronista, no fue casual. La Libertad Avanza, busca profundizar la formación de nuevos cuadros dirigentes, un activo que escasea en el ámbito libertario, para competir contra el peronismo de Axel Kicillof por la gobernación el próximo año.

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Karina Milei agradeció la presencia de los dirigentes y subrayó el compromiso de quienes "decidieron involucrarse y dar un paso adelante". Remarcó además que "esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros" y que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio. Y fue contundente, "necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia, con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei".

Pareja, por su parte, fue directo sobre el objetivo, "el Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que, bajo la conducción de La Libertad Avanza, esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios".

Santilli apuntó en la misma dirección y cuestionó la gestión de Kicillof, "hay que prepararse para el camino que viene. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia".

Interna, candidaturas y el PRO en la mira

El acto también sirvió para ratificar el liderazgo de Pareja en el armado bonaerense, en medio de la pulseada interna con el sector de Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo. Con el objetivo de alambrar la provincia frente al sector de Caputo, Karina Milei instruyó a Pareja para tomar control total de los bloques en la Legislatura bonaerense.

La presencia de Santilli le imprimió además una impronta electoral concreta al encuentro. El exdirigente del PRO continúa afiliado al partido macrista, pero ya no se muestra en actos ni asiste a reuniones del sello amarillo. Su nombre y el de Pareja son los dos que se barajan para encabezar la boleta libertaria en 2027 como candidato a gobernador, pero aun no se ha confirmado oficialmente.

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También participaron del encuentro los diputados nacionales Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Álvaro García, Alejandro Carrancio y Rubén Torres, junto a los legisladores bonaerenses Diego Valenzuela, Nahuel Sotelo, Carlos Curestis y Juan Osaba.

Durante la jornada se desarrollaron capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, con presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal. El ciclo 2026 amplió además los contenidos del año anterior, que ya había capacitado a más de 4000 dirigentes bajo la consigna "conocer para legislar".

RG