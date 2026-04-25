El trueque que nadie quiere admitir: reelecciones por boleta única en la Legislatura bonaerense

En los pasillos de la Legislatura bonaerense circula una propuesta de la que nadie se hace cargo, pero que varios reconocen haber escuchado. Los intendentes garantizarían los votos para aprobar la Boleta Única de Papel (BUP) a cambio del respaldo libertario para obtener reelecciones indefinidas.

Dos diputados de La Libertad Avanza confirmaron que la versión circula. "Sí, se ha comentado esa idea. Para la gente de Kicillof es más fácil hablar con nosotros que con La Cámpora", deslizó uno de los legisladores que ingresó en diciembre pasado, en diálogo con Clarín.

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Desde el entorno del diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia, lo desmintieron. Legisladores massistas, camporistas y funcionarios del gobierno provincial dijeron lo mismo, que escucharon el rumor, pero le endilgan el origen al campo contrario.

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La intención de modificar la ley 15.315 es que, si no se modifica, 82 jefes comunales quedan automáticamente fuera de carrera en 2027.

La lista esta conformada por representantes de todos los partidos, 53 peronistas, 17 radicales, 5 libertarios, 3 macristas y 4 vecinalistas. Entre los afectados hay nombres de peso como Fernando Espinoza en La Matanza, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Diego Valenzuela en Tres de Febrero o Guillermo Montenegro en General Pueyrredón, entre otros.

En 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal y con el apoyo de Sergio Massa, se sancionó la ley 14.836, que fijó un tope de dos mandatos consecutivos. En 2021 la retocaron para que no rigiera retroactivamente y todos tuvieron una vuelta más. Además encontraron un atajo mediante el cual, no terminar el mandato significa la posibilidad de presentarse nuevamente, motivo por el cual muchos decidieron tomarse licencias.

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El año pasado, desde el espacio liderado por Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), se llevó al Congreso provincial la propuesta de reformar la ley. Sin embargo, La Cámpora rechazó el proyecto, ya que incluía a legisladores, concejales y consejeros escolares y ellos solo querían abarcar cargos legislativos. Tras esta experiencia, actualmente la discusión quiere instalarse con tiempo para no volver a perderla.

Los que bloquean y los que negocian

El Frente Renovador fue coautor de la ley original junto al PRO y mantiene su rechazo a cualquier cambio. La Cámpora, asimismo, no se opone en principio, pero insiste en discutir todo el paquete electoral en bloque, incluyendo el posible desdoblamiento.

Cerca de Máximo Kirchner remarcan que el líder camporista tiene la llave de la negociación y no piensa soltarla fácil. Los intendentes alineados con Kicillof, en tanto, cada vez tienen menos votos propios y necesitan más aliados para avanzar.

El gobierno provincial ya blanqueó su postura, el ministro Carlos Bianco fue directo, "impedir la reelección de una persona es proscriptivo. Si la gente los vuelve a elegir, es porque tuvieron una buena gestión".

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Ante la dificultad legislativa, algunos intendentes exploran la vía judicial. La idea es recurrir a la Suprema Corte bonaerense para que defina la constitucionalidad de la ley o interprete el artículo reformado en 2021.

El problema es que el tribunal atraviesa un momento crítico. Tiene solo tres de sus siete integrantes en funciones, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Acumula más de 800 días operando a “media máquina” y las cuatro vacantes no se cubren por los mismos bloqueos políticos que traban la Legislatura.

RG/DCQ