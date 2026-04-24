Villarruel le reclamó "unión" a Milei y dijo que sus diferencias se resuelven "en privado"

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este viernes 24 la provincia de Santa Cruz y habló sobre su relación con el presidente. La vice del Ejecutivo fue recibida por la senadora Natalia Gadano, del bloque Movere Santa Cruz, alineado con el gobernador Claudio Vidal.

Cerca de Caleta Olivia, en la costa patagónica, la vice fue consultada sobre el vínculo con Javier Milei. "Nos falta unión, pero para eso tenemos que trabajar todos, todos, no solo algunos", señaló. Luego agregó: "Las desavenencias con el Presidente, bueno... eso se tendrá que resolver en la instancia que corresponda y en la privacidad, como corresponde."

La funcionaria se refirió muy pocas veces a su distanciamiento con Milei. Desde el entorno del presidente acusan a Villarruel de “traición”, pero sin especificar el motivo.

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Victoria Villarruel fué recibida en Las Heras, pcia de Santa Cruz

La visita a Santa Cruz se produce días después de que Villarruel decidiera no concurrir a la misa en la Basílica de Luján por el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Según trascendió, la vice prefirió evitar compartir el acto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su ausencia resonó con las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante la ceremonia apuntó a la dirigencia política: "Ni siquiera somos capaces de poder sentarnos en el mismo banco de una Iglesia."

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"Desde ese punto de vista yo estoy haciendo lo que me corresponde como presidente del Senado, como casa de las provincias, que es recorrer el país y esto es lo que quiero dejar como mensaje principalmente", expresó sin involucrar a Milei en sus decisiones.

Además de reunirse con Gadano, Villarruel confirmó que se verá con el senador José María Carambia y que avisó telefónicamente al gobernador Vidal sobre su recorrida. "Espero poder verlo", dijo y añadió “estoy muy contenta de estar en Santa Cruz. Quiero, con el senador Carambia y Gadano, poder conocer algunos de los departamentos que tiene la provincia”.

Asimismo, enfatizó en su intención de descentralizar el poder y darle voz al resto de las provincias. “La República Argentina no es solo la Capital Federal; son las demás provincias y necesitamos hacer presencia efectiva; así que, desde ese punto de vista y con esa intención es mi recorrida por todo el país, hoy le toca a Santa Cruz”.

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Antes de retirarse, fue consultada sobre si tiene pensado ser candidata en 2027. "No lo sé todavía. Es muy temprano para afirmar algo así", respondió sin cerrar las puertas.

También le preguntaron por el estado de la Ruta Nacional 3, cuyo deterioro es visible en gran parte del trayecto. La vice dijo que el sábado, cuando recorra la provincia por tierra, podrá dar un panorama más completo.

RG/DCQ