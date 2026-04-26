Sturzenegger justificó los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: “Es dinero que pagan otras familias”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó los despidos de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), concretados recientemente por el gobierno de Javier Milei argumentando que responden a un proceso de “optimización de recursos” y modernización del organismo. A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el funcionario indicó que la estructura del organismo se encuentra obsoleta y que el mantenimiento de puestos de trabajo manuales representa un gasto innecesario para los contribuyentes.

"Los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias", sentenció el ministro, quien sostiene que con tecnología de precisión el organismo podría funcionar con apenas el 15% de su personal actual.

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Para Sturzenegger, el SMN arrastra un esquema de trabajo de mediados del siglo pasado. Según detalló, el organismo cuenta con unas 100 estaciones donde los datos se recogen de forma manual en planillas de papel para luego ser cargados en sistemas informáticos antiguos.

El ministro explicó que este proceso requiere un promedio de siete personas por estación para cubrir los turnos horarios. "El absurdo es que los sueldos de esas personas permitirían pagar la mejor estación automática disponible a nivel mundial, que transmite datos en tiempo real y sin necesidad de personal", afirmó. Bajo esta premisa, el plan oficial apunta a reducir la planta de 1.000 a unas 150 personas, logrando un servicio "más eficiente y económico".

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En su mensaje, también vinculó la reforma con la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana ante fenómenos extremos. Mencionó episodios recientes como los ocurridos en La Plata y Bahía Blanca para subrayar que una modernización del organismo permitiría mejorar la capacidad de anticipación y respuesta frente a emergencias climáticas.

El funcionario cuestionó, además, la falta de reformas en gestiones anteriores y apuntó a la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la falta de actualización del sistema. En ese marco, destacó el rol de los actuales funcionarios del área, como Luis Petri y Carlos Presti, en el impulso de cambios estructurales.

"La población queda indefensa"

Voces vinculadas al SMN desmintieron la cifra de "solo 20 meteorólogos" citada por el ministro, aclarando que existen cientos de observadores capacitados, pronosticadores aeronáuticos y licenciados en Ciencias de la Atmósfera que realizan tareas críticas de seguridad civil y apoyo a la producción.

El punto de mayor conflicto radica en la inconsistencia del plan de modernización. Según trascendió, la gestión actual dio de baja una licitación internacional con financiamiento del Banco Mundial (GIRSAR) que ya estaba lista para adjudicar 126 estaciones automáticas. "Fue el propio Gobierno quien decidió discontinuar el financiamiento y ahora se queja de que el servicio atrasa", señalaron fuentes del sector.

En paralelo, la delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, advirtió que la reducción de personal podría debilitar la capacidad de pronóstico y alerta. “La población queda indefensa; nuestros pronósticos van a ser más débiles”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, denunció que los despidos se realizaron sin indemnización, al tratarse en su mayoría de trabajadores contratados.

GD / EM