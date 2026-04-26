Falleció Adolfo Aristarain, el director argentino de clásicos como "Un lugar en el mundo" y "Martín Hache"

El director de cine argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo a los 82 años. Uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, entre las que se destacan Tiempo de Revancha (1981), Un lugar en el Mundo (1992), y Martín Hache (1997).

La trayectoria del director quedó registrada en el archivo histórico de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Construyo sus obras centradas en la identidad argentina, el exilio y las relaciones familiares.

Franco Colapinto cerró su show en pista: el rugido del Lotus E20 se despidió de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes de ser director de cine, fue asistente en más de 30 películas. Vivió muchos años en España, donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el 2024 la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro.

¿Qué impacto tuvieron las obras de Aristarain en el cine?

Su carrera despegó en la década del 70, cuando en 1978 estrenó La parte del león que esta estableció un estilo narrativo preciso alejado de los sentimentalismos. Mas adelante, films como Tiempo de Revancha (1981) y Últimos días de la víctima (1982) definieron el cine local durante los años finales de la dictadura militar.

El director ganó el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en 1993 por Un lugar en el mundo. Dicho film representó un punto de inflexión en su carrera al capturar la crisis de valores de la clase media profesional argentina.

Franco Colapinto manejó la mítica "Flecha de Plata" de Fangio en Buenos Aires

Con la producción de Martín Hache (1997) alcanzó un éxito internacional inédito para el cine nacional. La película abordó vínculos entre un padre y un hijo en el contexto del exilio en España.

Su última gran obra, Roma (2004), funcionó como un relato autobiográficos. El film recorrió la infancia y la juventud del protagonista, consolidando su legado cinematográfico antes de un retiro progresivo de la actividad profesional.