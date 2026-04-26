Se viene un nuevo fin de semana largo: cuántos feriados quedan en Argentina y cuándo serán las próximas escapadas

El calendario de feriados 2026 en la Argentina suma una nueva pausa en la rutina laboral con la llegada del viernes 1 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador. La fecha dará lugar a un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 3, y marca el inicio de una seguidilla de “mini vacaciones” distribuidas a lo largo del año.

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Tras este primer descanso de mayo, habrá que esperar hasta junio para el próximo fin de semana extendido. En ese mes, el traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes permitirá una nueva pausa de tres días consecutivos.

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Fines de semana largos 2026: todas las fechas para planificar escapadas

A lo largo de 2026, el esquema de feriados nacionales configura múltiples fines de semana largos que impactan tanto en el turismo como en la organización laboral y educativa. Estas son las principales fechas confirmadas:

- Mayo: del viernes 1 al domingo 3

- Junio: del sábado 13 al lunes 15 (Güemes)

- Julio: del jueves 9 al domingo 12 (con feriado puente el viernes 10)

- Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (San Martín)

- Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Diversidad Cultural)

- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Soberanía Nacional)

- Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido)

Este calendario combina feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, lo que permite generar períodos de descanso más extensos que en años anteriores.

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Feriados inamovibles en Argentina: qué fechas no cambian

Dentro del calendario oficial, existen fechas que no se trasladan, independientemente del día de la semana en que caigan. En 2026, los feriados inamovibles que restan son:

- 1 de mayo

- 25 de mayo

- 20 de junio

- 9 de julio

- 8 de diciembre

- 25 de diciembre

Estas jornadas suelen tener un fuerte peso histórico o religioso, lo que explica su carácter fijo dentro del calendario nacional.

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Feriados trasladables: cómo se reorganizan para generar fines de semana largos

Por otro lado, los feriados trasladables permiten reconfigurar el calendario para favorecer el turismo interno y el descanso. En 2026, las fechas que se moverán son:

- 15 de junio (en lugar del 17 de junio)

- 17 de agosto

- 12 de octubre

- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Este esquema busca agrupar los días no laborables con los fines de semana, generando así períodos más largos de descanso.

Días no laborables: las fechas clave que completan el calendario

Además de los feriados, el calendario incluye días no laborables, que suelen depender de la decisión de cada empleador o sector. En 2026, se destacan:

- 10 de julio

- 7 de diciembre

En algunos casos, estos días permiten extender aún más los fines de semana largos, como ocurre en diciembre, donde se configura uno de los períodos de descanso más extensos del año.