Bancos y billeteras virtuales: qué operaciones se podrán realizar durante el fin de semana largo del 1 de mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó que las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante este 1 de mayo debido al feriado nacional por el Día del Trabajador. Esta interrupción administrativa afectará la operatoria presencial y el procesamiento de compensaciones bancarias, trasladando las operaciones de clearing al día hábil siguiente.

El Comunicado oficial del BCRA estableció que los servicios de home banking y las aplicaciones de billeteras virtuales operarán con normalidad para transferencias inmediatas entre cuentas.

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Las operaciones de este tipo se acreditarán al instante, independientemente del día feriado, siempre que la transacción se efectúe entre cuentas del mismo banco o a través de la red de pagos electrónicos.

¿Qué operaciones estarán habilitadas durante el 1 de mayo?

Los usuarios utilizarán los canales electrónicos para realizar pagos de servicios, recargas de telefonía y transferencias. La red de cajeros automáticos funcionará para extracciones de efectivo y depósitos, aunque la carga de las terminales sufrirá demoras por la falta de reposición física durante la jornada de asueto.

Las billeteras virtuales representarán la herramienta principal ante el cierre de los bancos. Estas plataformas permitirán pagos con código QR y transferencias a cuentas bancarias (CBU) o virtuales (CVU) sin restricciones.

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Los saldos remunerados continuarán generando intereses de manera habitual, ya que el sistema automatizado operará independientemente de la actividad administrativa de las instituciones financieras.

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La falta de atención presencial incrementa la exposición a intentos de fraude digital. Las entidades bancarias reiterarán que no solicitarán claves ni códigos de seguridad por teléfono o correo electrónico. La verificación de la identidad ocurrirá exclusivamente a través de los canales oficiales autenticados en la aplicación del banco.

El phishing se intensificará mediante mensajes de texto fraudulentos que suplantarán la identidad de servicios financieros. El consejo técnico para prevenir el robo de datos incluirá evitar el uso de redes wifi públicas para realizar transacciones.

La seguridad de las contraseñas será determinante para evitar el acceso no autorizado durante el fin de semana. Las instituciones financieras recomendarán modificar las claves de acceso y activar las notificaciones de movimientos en tiempo real.