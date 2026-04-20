El Riesgo País rebota a 526 puntos tras una jornada de toma de ganancias en los bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina, medido por el JP Morgan, cerró este lunes 20 de abril de 2026 en 526 puntos básicos, según los registros de Rava Bursátil.

Tras haber cerrado la semana pasada con una leve tendencia al alza (el viernes 17 y sábado 18 de abril finalizó en 519 puntos), el indicador registró una suba de 7 unidades en la primera jornada de esta semana, alcanzando los 526 puntos al cierre de las operaciones.

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Este movimiento se da en un contexto de consolidación tras haber perforado la barrera de los 520 puntos la semana anterior, impulsado por factores de optimismo global —como la distensión en el conflicto de Oriente Medio— y una mayor confianza en la deuda soberana argentina tras los recientes anuncios de garantías de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide el diferencial de tasa de interés que debe pagar un país emergente por su deuda en comparación con el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Este indicador es elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional. Un nivel de 515 puntos indica que Argentina debe pagar un 5,15% anual extra sobre la tasa "libre de riesgo" estadounidense para acceder a financiamiento.

Actualmente, el dato para Argentina se obtiene a través del EMBI Global Diversified (EMBIGD). Según explica Rava Bursátil, este indicador es fundamental para "estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes" (Rava Bursátil, "Perfil Riesgo País", 2026), permitiendo a los inversores evaluar la solvencia del Estado emisor. Un descenso en el índice, como el registrado hoy jueves, implica que el precio de los bonos ha subido y que la percepción de riesgo de impago por parte de los mercados globales ha disminuido significativamente.

La relevancia de este número es crucial para la economía real, ya que actúa como referencia para todas las tasas de interés del mercado interno. Cuando el Riesgo País baja de los 550 puntos, se abren ventanas de oportunidad para que tanto el sector público como las grandes empresas privadas puedan refinanciar sus deudas a costos más bajos. El cierre de hoy en 515 puntos es interpretado por el sector financiero como un paso decisivo hacia la recuperación del crédito internacional, marcando una mejora sustancial en el clima de inversión para el segundo trimestre del año 2026.