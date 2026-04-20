Riesgo país y acciones: qué están viendo los inversores en Argentina

En diálogo con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra analizó el impacto del conflicto internacional en los activos financieros y los desafíos que enfrenta la economía argentina en el corto y mediano plazo. En un contexto marcado por la volatilidad global y tensiones geopolíticas, el especialista destacó la reacción inmediata de los mercados y las señales mixtas que surgen a nivel local.

Durante la entrevista, Borra hizo foco en la evolución del precio del petróleo, el comportamiento de las acciones y el riesgo país, además de advertir sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener el rumbo económico sin afectar el consumo interno.

Tensión internacional y reacción del mercado

El analista explicó que el fin de semana estuvo marcado por nuevos episodios de tensión en el Estrecho de Ormuz, lo que generó un impacto directo en los mercados. "Nos damos cuenta que el Estrecho no está del todo abierto, eso se reflejó rápidamente en precios, en una subida del crudo", señaló.

Sin embargo, aclaró que la expectativa de una nueva instancia de բանակցación entre las partes moderó parcialmente la reacción inicial. "El mercado empezó a aflojar un poco en cuanto a la cotización del crudo y las bolsas internacionales", agregó, describiendo una corrección tras la apertura negativa.

Acciones: corrección global y contraste local

En cuanto a la renta variable, Borra indicó que a nivel internacional se observa un ajuste técnico tras un fuerte rally previo. "Estamos viendo un recorte generalizado de las acciones, sería 90% técnico porque venimos de un bullrun muy grande", explicó.

No obstante, el escenario local presenta particularidades. Mientras los bancos registran caídas, el sector energético muestra subas. "En el plano local sí estamos viendo una caída importante en los bancos, pero en el plano energético vemos subas generalizadas", detalló, mencionando compañías como YPF y Pampa Energía.

Riesgo país y señales del mercado

Respecto al riesgo país, Borra sostuvo que existe una correlación creciente con el contexto internacional. "Cuando vemos que el bono del Tesoro sube, el riesgo país también sube en la Argentina", afirmó.

Además, remarcó que los inversores están priorizando instrumentos de corto plazo. "El inversor está apostando a vencimientos menores a 20-30, mientras que los bonos más largos están en negativo", indicó, lo que refleja dudas sobre la sostenibilidad del programa económico en el largo plazo.

El principal desafío: equilibrio entre macro y micro

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre la evolución de la macroeconomía y la realidad cotidiana. "La macroeconomía va en un Ferrari y la microeconomía va en un Fiat 600", sintetizó Borra.

En ese sentido, advirtió que el respaldo social será clave para la continuidad del plan. "La convalidación social va a ser el factor determinante para ver la continuidad de este gobierno", señaló.

También anticipó que no se espera una recuperación rápida del consumo. "No creo que haya una inyección de liquidez como en otros gobiernos; la prioridad es mantener el déficit cero", sostuvo, lo que podría prolongar la debilidad en sectores como el comercio minorista.

Consumo e industria, en el centro de la preocupación

Finalmente, el analista remarcó que la reactivación del consumo será clave para evitar un cuello de botella en la economía. "El driver principal sería estabilizar los comercios minoristas, que el consumo vuelva a tener estabilidad", explicó.

En paralelo, sectores como la industria metalúrgica continúan afectados por la caída de la construcción y el aumento de las importaciones, lo que refuerza el desafío de equilibrar las variables económicas sin comprometer la actividad.

La entrevista completa refleja un escenario de cautela, donde los mercados observan con atención tanto el frente internacional como la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico en un contexto social exigente.