El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió los pronósticos para el próximo fin de semana largo que inicia el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador. Los reportes meteorológicos establecen que el otoño presentará características primaverales con temperaturas máximas que oscilarán entre los 20°C y 22°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la región central del país.

Esta estabilidad climática se debe al posicionamiento de un sistema de alta presión que se instaló sobre el centro del territorio argentino. Los modelos numéricos anticipan ausencia de precipitaciones durante el jueves 1 y el viernes 2 de mayo.

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Las condiciones de cielos despejados predominarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

¿Qué temperaturas se esperan para el fin de semana largo del 1 de mayo?

La amplitud térmica diaria marcará una diferencia notable entre la mañana y la tarde. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 12°C, mientras que los registros máximos treparán hasta los 22°C durante las horas de mayor radiación solar. Estas marcas térmicas superan los promedios históricos registrados para el comienzo del mes de mayo en el hemisferio sur.

Los meteorólogos destacaron que el aire frío proveniente del sector sur se desplazó hacia el Océano Atlántico, lo que permitió el ingreso de una masa de aire templado proveniente del sector norte. Este fenómeno bloqueó el ingreso de frentes fríos adicionales durante los próximos cinco días.

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La humedad relativa se mantendrá baja, lo que favorecerá jornadas con buen tiempo y visibilidad óptima en las rutas principales de acceso a los destinos turísticos nacionales.

¿Cuál es el pronóstico para el resto del país durante los feriados

En las provincias del noroeste argentino (NOA), el clima mantendrá condiciones de tiempo buenas con temperaturas diurnas que alcanzarán los 25°C. Por el contrario, la región de la Patagonia argentina experimentará un marcado descenso térmico a partir del viernes, producto del ingreso de una perturbación atmosférica desde el Océano Pacífico.

En las zonas cordilleranas de Chubut y Santa Cruz, los modelos anticiparon probabilidad de nevadas aisladas durante el sábado y domingo. El SMN subrayó que el pronóstico oficial puede sufrir actualizaciones en función del movimiento de los centros de presión atmosférica.

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La entidad recordó a los viajeros la importancia de consultar el sistema de alerta temprana antes de emprender viajes hacia zonas montañosas o costeras. El organismo mantiene la vigilancia constante para notificar cambios bruscos en las variables meteorológicas que pudieran afectar el tránsito terrestre.

Los registros actuales confirman que el inicio de mayo ofrecerá un clima templado y seco ideal para actividades al aire libre en la mayor parte de la pampa húmeda. Los valores térmicos se mantendrán constantes hasta la tarde del domingo, momento en el que se espera una rotación del viento hacia el sector sur.

La institución indicó que las condiciones meteorológicas son favorables para el turismo de corta distancia y las actividades recreativas en parques y plazas. La combinación de sol pleno y temperaturas superiores a los 20°C favorecerá el movimiento turístico durante las jornadas del jueves y viernes.