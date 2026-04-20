El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó este lunes 20 de abril una inusual seguidilla de nueve sismos registrados en distintos puntos del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad tectónica del planeta. Los eventos, detectados en un lapso de pocas horas, encendieron las alertas en varias zonas costeras de Asia y Oceanía.

Los especialistas explicaron que estos fenómenos tectónicos están directamente relacionados con la dinámica de las placas de Nazca y la Euroasiática, que interactúan constantemente. Los movimientos sísmicos se originaron en zonas de subducción, donde una placa litosférica se hunde por debajo de otra, generando fricción, acumulación de energía y su posterior liberación en forma de terremotos.

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Según el detalle difundido por el USGS, las magnitud de los temblores oscilaron entre 4,8 y 6,3 en la escala de Richter. El reporte preliminar señala que los epicentros se distribuyeron entre el Pacífico occidental y la costa americana.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó este lunes 9 sismos en la zona del Anillo de Fuego

Los nueve sismos registrados tuvieron lugar en Japón, Indonesia, Filipinas, Papua Nueva Guinea, Alaska, Chile y la Fortaleza de Maubara, Timor Oriental. Según el detalle difundido por el USGS, las magnitud de los temblores oscilaron entre 4,8 y 6,3 en la escala de Richter. El reporte preliminar señala que los epicentros se distribuyeron entre el Pacífico occidental y la costa americana.

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Un sismo de magnitud 6,3 frente a las costas Miyako, Japón.

Un movimiento sísmico de 5,9 en Indonesia.

Dos eventos de 5,5 y 5,7 en la región de Alaska.

Un temblor de 5,8 en el norte de Chile.

Un sismo de 4,8 en la escala de Richter en localidad de Sarangina, Filipinas.

Un sismo de 4,7 en la escala de Richter en Papúa Nueva Guinea.

Un sismo de 4,5 en la escala de Richter en la ciudad de Ambon, Indonesia.

Un sismo de 5,2 en la escala de Richter en el municipio de Timor Oriental, Maubara.

Un sismo de 5,1 en la escala de Richter al este de la localidad de Yamada, Japón.

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De acuerdo con el organismo estadounidense, los sismos se produjeron en áreas cercanas a límites de placas tectónicas, donde la acumulación de tensión suele liberarse de forma repentina. Si bien ninguno de los movimientos alcanzó magnitudes extremadamente destructivas, la frecuencia y cercanía temporal entre ellos llamó la atención de la comunidad científica.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó este lunes 9 sismos en la zona del Anillo de Fuego

El Anillo de Fuego concentra cerca del 75% de los volcanes activos del mundo y alrededor del 90% de los terremotos globales, lo que lo convierte en una zona clave para el estudio de la actividad sísmica y la prevención de desastres naturales.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños de gravedad asociados a esta serie de movimientos. Sin embargo, las autoridades locales mantienen monitoreos activos y recomiendan a la población seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante posibles réplicas.

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Además, indicaron que la ocurrencia de múltiples sismos en un corto período no necesariamente implica un evento mayor inminente, aunque sí refleja la intensa actividad geológica característica de la región.

PM cp