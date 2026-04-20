El "factor Milei" agitó la interna radical: duro cruce Rossi–Nicolás y tensión en la Unicameral por el PAMI

La atípica sesión de este lunes en la Unicameral cordobesa, que en principio se perfilaba con bajo voltaje político, giró de manera abrupta cuando se habilitó sobre tablas —con los dos tercios— el debate del proyecto impulsado por el legislador radical Dante Rossi para exigir la renuncia del titular del PAMI en Córdoba. Frente a este escenario, el denominado “factor Milei” volvió a sacudir la interna de la UCR y dejó al descubierto un fuerte cruce entre el propio Rossi y su correligionario Miguel Nicolás, en medio de un debate que también incomodó al oficialismo.

El PJ buscó centrar la discusión en la crisis del PAMI que afecta a jubilados nacionales en Córdoba, en línea con el reciente posicionamiento del gobernador Martín Llaryora. Sin embargo, la oposición aprovechó el debate para colar cuestionamientos al Apross, incluso con carteles en las bancas, lo que generó malestar en el oficialismo. A pesar de que intentaron acotar el eje del debate, la discusión se desbordó y evidenció ánimos caldeados en el recinto.

El proyecto de Rossi apuntó de lleno a las demoras prolongadas en la atención del PAMI, dificultades para acceder a turnos y problemas en la prestación de servicios, como deudas con farmacias y clínicas, falta de medicamentos y ausencia de vacunas en algunos casos. Con lo cual, el parlamentario advirtió que la situación afecta a miles de jubilados y propuso —con éxito, ya que logró el apoyo del PJ— que la Legislatura adopte una posición orgánica solicitando la renuncia del titular del PAMI Córdoba.

Fuego amigo en la UCR

Pero, sobre todo, el debate expuso la áspera interna radical. La habilitación del proyecto de Rossi —identificado con una postura crítica hacia Javier Milei— desató un cruce directo con Miguel Nicolás, alineado con Rodrigo de Loredo, que cuestionó el planteo del alfonsinista.

“Parece que el oficialismo tiene los ‘Adorni’ a los efectos de decir las cosas que no pueden decir”, lanzó Nicolás, en alusión a voceros radicales que el PJ utiliza para pegarle al Gobierno nacional. En esa línea, apuntó contra Rossi y otros dirigentes boina blanca por pedir la renuncia del titular del PAMI, pero —según sostuvo— sin exigir responsabilidades a nivel provincial. “Es cierto que el legislador hizo los planteos, pero no le escuché pedir ninguna renuncia a ningún funcionario de la provincia de Córdoba”, remarcó.

De hecho, Nicolás fue más allá al poner en duda la efectividad del planteo: “¿Se soluciona la problemática del PAMI pidiéndole la renuncia al presidente de la institución? Imagínense la cantidad de renuncias que tendríamos que pedir en la provincia de Córdoba cuando hablamos de seguridad, salud o educación”.

En su segunda intervención, Rossi recogió el guante y lanzó un contraataque contra su correligionario, aunque en polos opuestos. Recordó que su espacio ha impulsado múltiples pedidos de renuncia en la provincia, incluyendo a funcionarios y organismos como el ERSEP. “Votamos junto con el bloque de la UCR y el juecismo cada una de las iniciativas de pedido de renuncia”,

Sin embargo, el eje del cruce volvió a girar sobre el posicionamiento del radicalismo ante Milei. “El fuego amigo… muchos que le han copiado a Milei la forma de hacer política”. Y redobló la apuesta al desafiar a sus pares: “Al que me diga tres iniciativas que voté junto con el peronismo en contra del bloque de la UCR, le regalo la dieta”.

En ese marco, el legislador profundizó la grieta interna al cuestionar a los sectores del radicalismo que buscan un acuerdo con La Libertad Avanza: “Yo voté para repudiar el video que hace Javier Milei contra lo que hizo Raúl Alfonsín en el ‘83. Otros no". Y redobló su crítica con una frase que significó echar sal en la herida radical: “Anímense a criticar al Gobierno nacional porque del otro lado ya les han dicho que no van a hacer alianza·.

La definición del alfoninista —celebrada con aplausos del peronismo— expuso el trasfondo político del enfrentamiento puertas adentro en la UCR con tonada. Los radicales aliados a De Loredo ven a los opositores boina blanca que fogonean los comicios internos como una pieza funcional al PJ y ya no ocultan su bronca. Desde la Tercera Vía que integra Rossi acusan al deloredismo de ejercer el poder interno con lógica kirchnerista.

Tensión política y derivaciones

Al margen de esto, la discusión también dejó secuelas en el oficialismo. La vicegobernadora Myrian Prunotto volvió a aplicar mano dura en el uso de la palabra, pero esta vez la decisión alcanzó incluso al oficialista Bernardo Knipscheer, quien —a raíz de esta situación— protagonizó un cruce con le jefe de la bancada Facundo Torres cuando se le negó la intervención.

El episodio generó un fuerte malestar en el legislador delasotista que se maneja con cierta autonomía. Desde su entorno dijeron que se trató de una “falta de respeto” y de una “desprolijidad” en el manejo del debate. Desde el oficialismo, en tanto, justificaron la decisión al señalar que el legislador “no estaba anotado en la lista de oradores”, aunque desde el propio círculo de Knipscheer retrucaron que “se había habilitado el debate libre”.

Asimismo, se registraron cruces ásperos entre legisladores, incluso con versiones de un intercambio que rozó lo personal entre dos radicales de distintos sectores. Según se comentó en los pasillos, el entredicho incluyó una invitación a dirimir diferencias a golpes de puño entre dos exintendentes de la UCR —uno del norte provincial y otro del sur-sur cordobés— que hoy ocupan bancas en la Unicameral, en otra muestra del alto voltaje que atraviesa la interna partidaria.

Un debate que se desbordó

De todos modos, el cruce Rossi–Nicolás no fue el único. Desde el oficialismo, Abraham Galo pidió que también se pronuncien los referentes nacionales de la oposición, incluyendo a De Loredo y Luis Juez. Nicolás respondió con críticas a la interna del peronismo y sus diferencias en la Cámara de Diputados. "Hay legisladores nacionales que representan a su partido, legislador Galo, que le votaron en contra hasta la posición que tenía Juan Schiaretti en el tema de los glaciares. No respetaron la posición del diputado (Schiaretti). Entonces, no me diga que le podemos dar instrucciones, si no se dan instrucciones entre ustedes", replicó.

En paralelo, el juecismo también elevó el tono contra el PJ, cuestionando el intento de desviar el foco del Apross y sólo centrarse en el PAMI. “No nos vamos a comer la curva”, advirtió Walter Gispert, quien también deslizó críticas hacia Rossi por “cambiar el eje de discusión”. "Miren ustedes cómo es la vuelta, que para poder hablar de ese tema (por Apross) tenemos que hablar del tema del PAMI, engancharnos de un tema nacional que afecta nuestros jubilados en Córdoba", reclamó Walter Nostral al pasar factura al oficialismo. "Esta muy bien que el gobernador se preocupe por los jubilados del PAMI, pero él puede resolver lo que pasa con el APROSS y no lo hace", cerró el halcón opositor.

Finalmente, tras un acalorado debate, el proyecto de Rossi fue aprobado con el respaldo del oficialismo, del radical Sebastián Peralta (Construyendo Córdoba), además del apoyo de la parlamentaria de izquierda Noelia Agüero. Pero, sobre todo, la sesión dejó una señal política clara: la interna radical aflora ante el posicionamiento frente a Milei que se consolida como el principal eje de disputa dentro de la UCR cordobesa.