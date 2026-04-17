La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, viernes 17 de abril de 2026, con una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Durante la jornada, el organismo acredita fondos para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales en todo el país, siguiendo el esquema de fechas establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

En abril, los haberes y prestaciones incluyen un aumento del 2,9%, reflejando la actualización por inflación dispuesta por el Gobierno nacional. Además, quienes perciben el haber mínimo cuentan con un bono extraordinario que eleva el monto total a cobrar. El cronograma detallado de ANSES permite a cada beneficiario conocer cuándo y cuánto le corresponde cobrar, con acreditaciones automáticas en las cuentas bancarias informadas y la posibilidad de consultar el estado de sus pagos a través de los canales digitales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 17 de abril de 2026

ANSES aplica en abril un ajuste del 2,9% en todos los haberes, de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, y mantiene el pago del bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo. El calendario de cobros se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), garantizando un acceso ordenado a los fondos en todo el país.

ANSES aplica en abril un ajuste del 2,9%

El calendario de pagos de ANSES de abril 2026 organiza las acreditaciones según la terminación del DNI, garantizando el acceso ordenado para millones de beneficiarios en todo el país.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy corresponde el pago a los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 5. Según el esquema oficial de ANSES, este grupo accede durante esta jornada al haber mínimo garantizado de $380.319,31, que se incrementa a $450.319,31 con la inclusión del bono extraordinario de $70.000. Los fondos se acreditan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas y pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil.

Bono ANSES de $70.000 en abril 2026: quiénes lo cobran y cómo acceder

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 también perciben hoy sus haberes. Para abril, el monto de la AUH es de $136.666 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $68.341 por hijo, y para hijos con discapacidad en $222.511. Estas prestaciones se abonan bajo el mismo calendario que las jubilaciones mínimas, y los pagos son automáticos.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 tienen acreditado el pago este viernes 17. ANSES informó que el monto actualizado es de $136.666, reflejando el incremento dispuesto para este mes. El organismo recordó que la acreditación es automática y puede consultarse de manera personalizada en los canales digitales oficiales del organismo.

AUH y AFH con DNI terminado en 5 también perciben hoy sus haberes

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad cuyos DNI finalizan en 6 o 7 acceden hoy a su prestación. El monto varía según el ingreso declarado, pero para el primer rango se ubica en $68.341. Con estas terminaciones, el organismo completa el pago de esta prestación específica para el corriente mes. Este beneficio está destinado a trabajadoras en relación de dependencia y monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas terminaron su calendario escalonado de abril. El haber para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en abril es de $304.255,45, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $173.978,72. El depósito se realiza de manera automática en las cuentas informadas por los beneficiarios y el bono extraordinario de $70.000 también alcanza a estos titulares.

Libreta AUH 2026: trámite habilitado en Mi ANSES

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del documento. Los montos corresponden a los valores actualizados según la movilidad y varían según el tipo de asignación familiar, garantizando el acompañamiento económico a los beneficiarios de pensiones.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único —por matrimonio, nacimiento o adopción— están habilitadas para el cobro entre el 13 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones de DNI. Los montos se actualizan mensualmente y dependen de la prestación tramitada: $79.660 por nacimiento, $119.275 por matrimonio y $476.268 por adopción.

Prestación por Desempleo recién se acredita a partir del miércoles 22 de abril

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo para titulares con cualquier DNI recién se acredita a partir del 22 de abril, siguiendo el cronograma de la próxima semana. El monto y la duración dependen de los aportes realizados y el tiempo trabajado. ANSES informó que el pago se deposita automáticamente y puede consultarse en la web o la app oficial del organismo.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

ANSES fijó para abril un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, con un bono extraordinario que eleva el piso a $450.319,31 para quienes perciben la mínima. Según las resoluciones 74/2026 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial, estos valores responden a la actualización del 2,9% vinculada al IPC de febrero. La PUAM se situó en $304.255,45 y la PBU en $173.978,72. La base imponible mínima para aportes es de $128.091,45 y la máxima de $4.162.912,57.

ANSES confirmó cuánto cobran jubilados y pensionados en abril 2026 con aumento y bono

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales de ANSES también recibieron un incremento del 2,9% a partir de abril. El monto de la AUH es de $136.666 por hijo y de $445.003 por hijo con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $68.341, y para hijos con discapacidad, $222.511. La Asignación por Embarazo, que se paga bajo el mismo calendario que la AUH, alcanza los $136.666.

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen matrimonio, nacimiento y adopción, se abonan desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el tipo de prestación y se actualizan mensualmente. Estas prestaciones se depositan de manera automática y pueden consultarse a través de los canales digitales del organismo.

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