Javier Milei contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno: "Basuras repugnantes"

Los insultos contra el periodismo ya son una triste costumbre que el presidente Javier Milei volvió a ejercer en las últimas horas. Esta vez el objetivo de los ataques fueron los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a los que el jefe de Estado tildó de "basuras repugnantes" y pretendió adjudicarles delitos inexistentes.

La plataforma elegida, por supuesto, fue su cuenta de Twitter (X), donde suele compartir decenas y hasta cientos de mensajes, propios y ajenos, por día. El primero, este jueves al mediodía, comenzó con su clásica sigla "NOL$ALP", que significa "No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas".

Estamos naturalizando la persecución a la prensa

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"Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis. CIAO!", escribió Milei, sin especificar qué ley en particular fue violada. El mensaje replicaba otro que afirmaba que los cronistas de TN podían ser condenados por "espionaje ilegal" (sic) a entre 1 y 6 años de prisión.

Tuit de Milei

Más tarde el presidente consideró insuficiente lo anterior y volvió a la carga, al compartir un mensaje que informaba sobre la denuncia de Casa Militar contra Geuna y Salerno, que el gobierno luego usó para bloquear el acceso de todos los periodistas a Casa Rosada. "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!", espetó Milei.

Tuit de Milei

Por último, acaso dudoso de que lo anterior hubiera quedado claro, el jefe de Estado compartió otro mensaje en el que destacaba que TN no se había expresado institucionalmente al respecto de la polémica. "DELINCUENTES", acotó Milei a la 1 de la mañana de este viernes.

Tuit de Milei

Además de sus frecuentes agresiones a los medios en general, Milei mantiene una disputa abierta en particular contra el Grupo Clarín, propietario de la señal de TN. El conflicto estalló a inicios de 2025 cuando el gobierno nacional intentó frenar la compra de Telecom, propiedad de empresarios italianos, por parte de Telefónica, en manos de Clarín, al argumentar que esa fusión implicaría un abuso de posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones. El presidente todavía mantiene un largo mensaje contra Clarín como tuit fijado en su perfil, que inicia con la leyenda: "CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA".

ff