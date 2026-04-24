La Feria del Libro y una apertura caliente: a los abucheos contra Leonardo Cifelli se sumó una protesta contra la Ley de Glaciares

La inauguración este jueves de la Feria del Libro 2026 en La Rural estuvo marcada por abucheos, protestas y un clima de fuerte tensión política. En ese contexto, la escritora Gabriela Cabezón Cámara sumó una nueva capa de conflicto al vincular el acceso al agua con la vida cotidiana y el desarrollo social y afirmar que “la Ley de Glaciares no se toca” durante su intervención.

Cabezón Cámara realizó estas declaraciones en el acto de apertura oficial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde participó de una conversación pública junto a las escritoras Leila Guerriero y Selva Almada.

En ese contexto, la autora desarrolló un extenso discurso centrado en el valor del agua.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...