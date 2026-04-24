viernes 24 de abril de 2026
POLITICA
LIBROS Y MALESTAR POLÍTICO

La Feria del Libro y una apertura caliente: a los abucheos contra Leonardo Cifelli se sumó una protesta contra la Ley de Glaciares

La apertura de la Feria del Libro 2026 se desarrolló entre abucheos, manifestaciones con carteles y expresiones de rechazo en distintos momentos del acto inaugural. En ese marco, la escritora Gabriela Cabezón Cámara incorporó la discusión por la Ley de Glaciares durante su intervención.

La escritora Gabriela Cabezón Cámara posa con una ilustración de un glaciar y el texto 'No se tocan'
La escritora Gabriela Cabezón Cámara posa con una ilustración de un glaciar y el texto 'No se tocan' | Captura

La inauguración este jueves de la Feria del Libro 2026 en La Rural estuvo marcada por abucheos, protestas y un clima de fuerte tensión política. En ese contexto, la escritora Gabriela Cabezón Cámara sumó una nueva capa de conflicto al vincular el acceso al agua con la vida cotidiana y el desarrollo social y afirmar que “la Ley de Glaciares no se toca” durante su intervención.

Cabezón Cámara realizó estas declaraciones en el acto de apertura oficial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde participó de una conversación pública junto a las escritoras Leila Guerriero y Selva Almada.

En ese contexto, la autora desarrolló un extenso discurso centrado en el valor del agua.

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