Escándalo en la Feria del Libro: abucheos, gritos y silbidos contra el secretario de Cultura, que habló de "Jorge Luis Bórgeres"

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se inauguró este jueves 23 de abril y seguirá hasta el 11 de mayo en La Rural, celebrando sus 50 años bajo la consigna “memoria y futuro”. En los discursos de apertura se generaron varios momentos de tensión, con abucheos, silbidos y gritos, especialmente cuando el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, habló de Jorge Luis Bórgeres (sic) y alabó al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Todo comenzó, según elDiarioAr, cuando Christian Rainone, presidente de la Fundación Libro, tras reconocer que se publican más libros, pero en tiradas más pequeñas, hizo mención a Jorge Macri, lo que generó abucheos, situación que se repitió poco después, cuando se refirió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el programa Chequelibro.

Sandra Pettovello

El presidente de la Fundación El Libro enfrentó la situación, sin ocultar su malestar: “Me parece que es algo para aplaudir, no para abuchear”, y solicitó que los presentes en el lugar apoyaran esta iniciativa con sus aplausos.

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Luego habló el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien recibió fuertes cuestionamientos de una parte del público cuando habló de Jorge Luis Bórgeres.

Según La Nación, el problema continuó porque el funcionario vio carteles que decían “¿Hasta cuándo nuestros libros junto a Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?”. La imagen enojó a Cifelli, quien exigió: “Bajen las pancartas”.

La situación volvió a complicarse cuando el Secretario de Cultura agradeció “a Javier Milei y a Karina Milei” y, frente a los silbidos que generaron estas palabras, redobló la apuesta, expresando: “Por si no entendieron, se los repito de nuevo: gracias a Javier Milei y Karina Milei”.

En ese contexto, señaló que “frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es una prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y el del trabajo sostenido. Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural: vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione”.

El discurso de Jorge Macri en la inauguración de la 50ª Feria del Libro

El Jefe de Gobierno Jorge Macri habló en la inauguración de la nueva edición de la tradicional Feria del Libro, y comenzó diciendo que “cuando se ordenan las prioridades, la cultura no se relega: se fortalece y se potencia. La cultura expresa ese estilo de vida que nos define como porteños: una Ciudad abierta, inquieta, que debate y que siempre está produciendo algo nuevo y rompiendo paradigmas”.

El mandatario remarcó que, durante su gestión, “1 de cada 3 edificios de la red de bibliotecas fue totalmente renovado y puesto en valor. En dos años casi duplicamos la cantidad de socios: pasamos de 90 mil a 170 mil miembros”.

Además, reveló que “la Ciudad fue convocada por primera vez para tener una participación especial en la Feria de Nueva York. Y se confirmó que el año que viene también estaremos en la Feria de Guadalajara, la más importante del mercado hispanoamericano”.

Y explicó que “somos una Ciudad de autores, de editores, de libreros y librerías”, remarcando que “tenemos todo: talento, historia, identidad y una Ciudad que vive su cultura como pocas ciudades en el mundo. Tenemos el gran desafío de abrir nuevos horizontes y generar más oportunidades para todo el ecosistema del libro. Cuenten conmigo para seguir poniendo a nuestra literatura en lo más alto”.

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En esta edición de la Feria, la Ciudad cuenta con el stand 1.400 del Pabellón Amarillo, donde se harán más de un centenar de actividades de las que participarán importantes filósofos, escritores, músicos, periodistas y científicos.

Además, Buenos Aires llevará sus festivales al stand: "Semana Negra" con los escritores Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez; "Urgente!", un repaso de los archivos de la última dictadura militar al cumplirse cinco décadas del golpe de Estado de 1976; y La Bienal de Historieta.

También habrá propuestas especiales por el Año Borges, al cumplirse, el próximo 14 de junio, cuatro décadas de la muerte del autor de "Ficciones" y "El aleph", con charlas programadas de las que participaran Sylvia Iparraguirre, Martín Kohan, Daniel Mecca y Martín Hadis.

Jorge Luis Borges

De qué se trata el Chequelibro de la Feria del Libro

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó un convenio con el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, para implementar el Chequelibro.

Con esta iniciativa se darán hasta 60.000 bonos de 10.000 pesos cada uno a estudiantes de escuelas primarias y secundarias que pueden canjearse por libros de expositores de la Feria del Libro adheridos al programa.

HM/DCQ