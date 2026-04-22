La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires incorporó un espacio robusto dedicado a la divulgación científica coordinado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Durante esta edición, el organismo científico centralizó sus actividades en la inteligencia artificial, la robótica avanzada y los estudios sobre la biodiversidad en el fondo marino.

El CONICET consolidará este despliegue tras registrar una demanda creciente de contenidos tecnológicos en años anteriores, lo que motivará una reconfiguración de sus stands y auditorios.

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La presencia de investigadores de diversas disciplinas permitirá que el público general interactúe con prototipos operativos y modelos de procesamiento de datos que diseñaron científicos locales.

¿Cuáles serán las áreas de la ciencia con mayor impacto en esta edición?

La inteligencia artificial ocupará el eje de las exposiciones técnicas, donde los especialistas demostrarán el funcionamiento de algoritmos de aprendizaje profundo. Los disertantes explicarán que el objetivo será desmitificar el desarrollo de software complejo mediante demostraciones en vivo.

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La robótica, por su parte, contará con una sección específica donde se exhibirán componentes mecánicos y sensores que fabricaron laboratorios argentinos. Estos equipos permitirán visualizar la aplicación práctica de la automatización en entornos industriales y médicos.

¿Qué revelarán las investigaciones sobre el fondo marino argentino?

Las exploraciones del mar argentino ocuparán un lugar central en la cartografía y el estudio de las especies abisales. A través de material audiovisual que generaron vehículos operados remotamente, los investigadores expondrán los hallazgos que realizaron en la plataforma continental.

La articulación entre el mundo académico y los lectores cambiará su naturaleza histórica en este evento. La Feria dejará de ser un espacio exclusivo para la literatura tradicional y se transformará en un puente hacia la innovación tecnológica.

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El cronograma incluirá talleres sobre programación básica para adolescentes, con el fin de fomentar vocaciones en carreras de ingeniería y ciencias exactas. Los responsables del área de vinculación tecnológica explicarán que la intención será acortar la brecha entre el laboratorio y la sociedad.

El despliegue contará con la colaboración de universidades públicas nacionales, las cuales aportarán el equipamiento técnico necesario para las demostraciones. La integración de saberes permitirá que el visitante circule por sectores dedicados tanto a la lectura de obras de divulgación científica como a la experimentación práctica.