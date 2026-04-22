Mientras el mundo de la paleontología suele desvelarse por los gigantes de cuello largo o los feroces carnívoros, un pequeño habitante de la prehistoria argentina acaba de robarse el protagonismo. Un equipo internacional de científicos, liderado por investigadores del CONICET, anunció el hallazgo del Paleoteius lakui, un reptil que habitó la Patagonia hace 70 millones de años y que sobrevivió en un mundo dominado por dinosaurios, poco antes de que todo cambiara para siempre.

El descubrimiento se produjo en la provincia de Río Negro, específicamente en el yacimiento Salitral Ojo de Agua (Formación Allen). Lo que hace que este anuncio sea extraordinario no es solo la antigüedad, sino el estado de conservación: se trata del lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío en todo el hemisferio sur.

El reptil Paleoteius lakui fue hallado en Río Negro por un equipo liderado por el CONICET. Créditos CONICET

El "eslabón perdido" de los lagartos

A diferencia de sus contemporáneos de varias toneladas, el Paleoteius era una criatura diminuta, de apenas 15 centímetros de largo. Su apariencia, según pudieron reconstruir los especialistas, era singular: tenía un cráneo de solo 2 centímetros, adornado con pequeñas protuberancias que le daban una textura rugosa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Su mandíbula estaba armada con dientes muy finos y uniformes", detallaron los investigadores. Esta característica sugiere que este pequeño reptil era un hábil cazador de insectos, ocupando un nicho ecológico vital en los ecosistemas de lo que hoy es el norte de la Patagonia.

Científicos hallan en Río Negro a un dinosaurio diminuto y reescriben una parte perdida de la evolución

Para la ciencia, encontrar fósiles de animales tan pequeños no es tarea sencilla. Al ser frágiles, sus huesos suelen desintegrarse antes de convertirse en piedra. Por eso, el hallazgo de gran parte del esqueleto y el cráneo de este ejemplar permite llenar un vacío de "decenas de millones de años" en la historia evolutiva de los reptiles en Sudamérica.

El análisis reveló que el Paleoteius pertenece al grupo de los Scincomorpha, una familia de lagartos que hoy tiene parientes en todo el mundo (como los escíncidos), pero de los cuales no se tenía registro fósil en esta región del continente. Esto demuestra que estos animales ya estaban muy diversificados en Gondwana —el antiguo supercontinente del sur— mucho antes de la extinción masiva.

Reconstrucción de Paleoteius. Créditos Sebastián Rozadilla (CONICET)

Tecnología atómica al servicio de la prehistoria

Para estudiar un animal tan diminuto sin dañar los huesos, los paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) tuvieron que recurrir a aliados inusuales. Trabajaron junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), utilizando microtomografías computadas de alta resolución.

Gracias a esta tecnología, pudieron "escanear" el interior de las rocas y reconstruir digitalmente el cráneo en 3D. Esto les permitió observar dientes de menos de un milímetro y entender cómo estaban encastrados en la mandíbula, algo imposible de lograr con métodos de limpieza tradicionales.

Descubren una isla desconocida en la Antártida

Crónica de una extinción anunciada

El Paleoteius vivió apenas 5 millones de años antes de que el famoso meteorito terminara con la era de los dinosaurios. Por eso, entender cómo vivía y cómo se relacionaba con su entorno es una pieza clave para armar el rompecabezas del Cretácico tardío.

El proyecto contó con el apoyo de la National Geographic Society y forma parte de una investigación mayor titulada "Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia", en la que participan más de 80 especialistas.

MEG/ff