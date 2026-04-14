Hallazgo en Yellowstone reconfigura el riesgo volcánico: qué significa que el magma sea más superficial

El supervolcán de Yellowstone, ubicado en Estados Unidos, volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional tras un nuevo estudio que sugiere que su fuente de magma se encuentra mucho más cerca de la superficie de lo que se pensaba. El hallazgo no implica una erupción inminente, pero sí modifica la comprensión sobre su funcionamiento interno y los riesgos asociados.

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Este sistema volcánico, considerado uno de los más grandes y peligrosos del planeta, ha sido objeto de investigaciones durante décadas. Sin embargo, los nuevos datos aportan una perspectiva distinta sobre cómo se alimenta y evoluciona en el tiempo.

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Qué descubrieron los científicos sobre el magma de Yellowstone

Durante años, la teoría dominante sostenía que los supervolcanes se nutrían de enormes cámaras de magma líquido alimentadas por columnas profundas provenientes del interior de la Tierra. Pero la nueva investigación cuestiona ese modelo.

Según el estudio, Yellowstone no estaría impulsado por una gran reserva de magma líquido, sino por una extensa zona de roca parcialmente fundida, conocida como “magma mush”.

Este sistema se ubica justo por debajo de la corteza terrestre y se alimenta del material caliente que asciende desde capas superiores del manto. A medida que este material se acumula, puede generar presión suficiente como para desencadenar una erupción.

Este cambio de paradigma es clave: indica que el volcán podría recargarse sin necesidad de un flujo profundo constante, sino a través de procesos tectónicos más superficiales.

Yellowstone y su actividad sísmica: más de 86.000 terremotos ocultos

Uno de los datos más llamativos del estudio es la detección de más de 86.000 terremotos no registrados previamente entre 2008 y 2022, identificados mediante inteligencia artificial. Esta cifra multiplica por diez las estimaciones anteriores y evidencia una actividad sísmica mucho más intensa de lo que se creía.

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Además, más de la mitad de estos movimientos ocurrieron en forma de “enjambres sísmicos”, es decir, grupos de pequeños temblores interconectados. Este tipo de comportamiento ha sido históricamente asociado con procesos volcánicos activos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que estos eventos podrían estar vinculados a la circulación de fluidos y gases en el subsuelo, y no necesariamente a una erupción inminente.

¿Qué pasaría si el supervolcán Yellowstone entrara en erupción?

Las erupciones de supervolcanes son eventos extremadamente raros, pero también potencialmente devastadores. Se caracterizan por expulsar más de 1.000 kilómetros cúbicos de material volcánico, lo que puede alterar el clima global.

En el caso de Yellowstone, una erupción de gran magnitud podría cubrir hasta dos tercios del territorio de Estados Unidos con cenizas, afectar el transporte aéreo, contaminar el aire y obligar a millones de personas a desplazarse.

Además, los efectos no se limitarían a nivel regional: la liberación masiva de partículas en la atmósfera podría generar un “invierno volcánico”, con descensos de temperatura a escala global y consecuencias directas en la producción de alimentos.

¿Existe riesgo real de erupción en el corto plazo?

A pesar de la preocupación que generan estos descubrimientos, los expertos llaman a la cautela. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que aún faltan unos 100.000 años para una posible gran erupción.

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Los estudios actuales no indican señales claras de una explosión inminente, sino más bien un sistema activo que continúa evolucionando.

La detección de actividad sísmica y la presencia de magma no son, por sí solas, indicadores de un evento inmediato, sino características propias de un sistema volcánico dinámico.

El desafío científico: ¿se puede “apagar” un supervolcán?

Ante el potencial destructivo de Yellowstone, incluso se han explorado soluciones teóricas para mitigar su actividad. Una de las propuestas más discutidas consiste en perforar la corteza terrestre para inyectar agua a alta presión y enfriar el sistema magmático.

Sin embargo, esta idea presenta enormes riesgos. Los científicos advierten que una intervención mal ejecutada podría, en lugar de prevenir, desencadenar una erupción.

Además, se trata de un proceso extremadamente lento y costoso, que podría tardar miles de años en tener efectos concretos.