Un equipo internacional de investigadores confirmó que el volcán submarino Kikai, ubicado al sur de Japón, está experimentando un proceso de recarga de magma en su interior. El hallazgo, publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, reaviva el interés sobre este sistema volcánico considerado uno de los más peligrosos del mundo.

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La investigación reveló que bajo la caldera —una gran depresión formada tras una erupción masiva— se está acumulando nuevo material magmático a varios kilómetros de profundidad. El fenómeno es seguido de cerca por especialistas, ya que podría representar una etapa previa en el ciclo eruptivo del volcán.

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Volcán Kikai en Japón: qué descubrieron los científicos sobre el magma

El estudio se basó en el uso de tecnología sísmica avanzada que permitió “mapear” el interior de la corteza terrestre. A través de pulsos acústicos submarinos, los investigadores identificaron un reservorio de magma ubicado entre 2,5 y 6 kilómetros de profundidad.

Según los especialistas, este reservorio comenzó a recargarse hace aproximadamente 3.900 años. Además, el análisis químico de los materiales volcánicos recientes mostró diferencias con los de la última gran erupción, lo que indica que se trata de magma nuevo y no residual.

Este dato resulta clave para comprender la dinámica interna del volcán y su evolución a largo plazo.

Señales de actividad del volcán Kikai: vapor, sismos y anomalías térmicas

En los últimos años, el volcán mostró una serie de indicadores que evidencian su actividad. Entre ellos, la emisión de vapor en la superficie del mar, variaciones térmicas detectadas en el agua y la ocurrencia de pequeños terremotos en la zona.

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Estos fenómenos no implican una erupción inminente, pero sí confirman que el sistema volcánico permanece activo. En el centro de la caldera, además, se formó un domo de lava que continúa creciendo lentamente desde hace miles de años.

Para los científicos, este tipo de señales son fundamentales para monitorear el comportamiento del volcán.

Qué es una supererupción volcánica y cuáles serían sus consecuencias

El volcán Kikai protagonizó hace unos 7.300 años una de las erupciones más grandes registradas en la historia geológica reciente. En aquel evento expulsó cerca de 160 kilómetros cúbicos de material volcánico y generó flujos piroclásticos que se extendieron a más de 150 kilómetros de distancia, con un impacto devastador en amplias regiones.

Este tipo de episodios se conoce como supererupciones, fenómenos poco frecuentes pero de enorme capacidad destructiva, cuyos efectos pueden trascender el área inmediata y tener consecuencias a escala global. Entre sus principales impactos se incluyen el oscurecimiento de la atmósfera por la dispersión de cenizas, el descenso de las temperaturas —conocido como “invierno volcánico”—, alteraciones en la producción agrícola y la posible generación de tsunamis en zonas costeras.

En escenarios extremos, una erupción de estas características podría afectar a millones de personas y modificar temporalmente las condiciones climáticas del planeta.

Cinturón de Fuego del Pacífico: por qué Japón concentra volcanes activos

El volcán Kikai forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región geológica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Este cinturón, que se extiende desde Asia hasta América, se caracteriza por la presencia de zonas de subducción, donde las placas tectónicas interactúan y generan acumulación de magma.

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Como resultado, Japón es uno de los países con mayor cantidad de volcanes activos y monitoreados del mundo.

Probabilidad de erupción del volcán Kikai: qué dicen los expertos

A pesar de los hallazgos, los especialistas destacan que no existen evidencias de una erupción inminente. La recarga de magma es un proceso que puede extenderse durante miles de años antes de desencadenar un evento explosivo.

Algunas estimaciones científicas indican que la probabilidad de una supererupción en Japón en los próximos 100 años es baja, cercana al 1%. Sin embargo, el impacto potencial de un evento de estas características mantiene la atención sobre el volcán.

Monitoreo volcánico y prevención: la clave para anticipar riesgos globales

El estudio del volcán Kikai no solo aporta información sobre este sistema en particular, sino que también permite comprender mejor el comportamiento de otros volcanes de tipo caldera, como Yellowstone en Estados Unidos o Toba en Indonesia.

Los investigadores buscan perfeccionar las herramientas de monitoreo para detectar señales tempranas que permitan anticipar posibles erupciones.

LV/ff