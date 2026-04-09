Diputado que votó a favor de modificar la Ley de Glaciares afirmó que, “los glaciares no dejan de ser protegidos”

El diputado nacional, Javier Sánchez Wrba, pasó por Canal E y se refirió a las recientes modificaciones a la Ley de Glaciares y defendió un proyecto legislativo que busca habilitar la producción agrícola en terrenos adyacentes a rutas nacionales.

Según explicó Javier Sánchez Wrba, ambas iniciativas apuntan a impulsar inversiones, generar empleo y aumentar la producción. “Ayer modificamos la Ley de Glaciares que había sido aprobada en el 2010, pasando de un esquema de prohibición absoluta que estaba vigente”, explicó.

En qué consiste el nuevo esquema

Asimismo, destacó que la modificación introduce un sistema más flexible basado en evaluaciones técnicas. “En esta ley lo que pasa es un esquema de estudio de caso por caso similar a los que se aplican en otras partes del mundo, como Canadá, Noruega, Chile, Perú”, afirmó.

Sánchez Wrba también remarcó el impacto que podría tener en economías regionales: “Fundamentalmente en provincias muy postergadas, que le hace muchísima falta poder desarrollar todo su potencial”.

La responsabilidad de las provincias sobre definir la potabilidad del agua

Respecto a las críticas ambientales, aclaró: “Los glaciares no dejan de ser protegidos”. Y precisó: “Todo lo que tiene que ver con la zona de periglaciares, las provincias van a tener la facultad de poder realizar sus estudios y determinar si son relevantes en términos hídricos o no”.

El entrevistado puso el foco en la brecha productiva entre Argentina y Chile para dimensionar el potencial del sector. “Chile está exportando más de 60 mil millones de dólares y la Argentina, con el régimen vigente, está exportando alrededor de 6 mil millones de dólares”, detalló.

Además, vinculó el desarrollo minero con el ingreso de divisas: “Estamos hablando de un motor importantísimo que podría generar enorme cantidad de divisas para el país”. A su vez, destacó el rol estratégico del sector energético: “Hoy la Argentina exporta petróleo y gas, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo y eso es una gran noticia para la Argentina”.