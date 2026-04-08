La sonda Juice reveló 5 descubrimientos sobre el famoso cometa 3I/ATLAS

La misión Explorador de las lunas heladas de Júpiter (Jupiter Icy Moons Explorer), desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA), volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional tras revelar cinco descubrimientos sorprendentes sobre el cometa 3I/ATLAS. Aunque su objetivo principal es estudiar las lunas heladas de Júpiter, la herramienta de exploración aprovechó una ventana de observación única para analizar este enigmático objeto que atraviesa el Sistema Solar.

Si bien sus observaciones corresponden a noviembre del 2025, no fue hasta cuatro meses después que los científicos pudieron acceder al material registrado por la cámara científica de alta resolución (JANUS), el espectrómetro de imágenes de lunas y Júpiter (MAJIS), el espectrógrafo de imágenes ultravioleta (UVS), el instrumento de Imagen por Susceptibilidad Magnética (SWI) y la sonda RIME

Científicos confirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene combustible nuclear: podría ser un fragmento de un “antiguo sistema planetario”

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La ESA aclaró que el material recabado arrojó hallazgos preliminares obtenidos a través distintos instrumentos de la sonda espacial (JUICE, por sus siglas en inglés).

Los indicios recientes que indican que el cometa 3I/ATLAS contiene compuestos orgánicos complejos, abrió nuevos interrogantes sobre la distribución de los elementos necesarios para la vida en el universo.

En ese sentido, JUICE no solo cumple su misión principal en torno a Júpiter, sino que también amplía el horizonte del conocimiento astronómico.

Cuáles los 5 descubrimientos de la ESA sobre el cometa 3I/ATLAS

1. Composición química inusual

Uno de los descubrimientos de mayor relevancia es la detección de compuestos ricos en deuterio, una forma pesada de hidrógeno, combinados con moléculas orgánicas complejas. Este tipo de firma química sugiere que el cometa podría haberse formado en regiones extremadamente frías de otro sistema planetario, muy distintas a las del entorno del Sistema Solar.

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2. Presencia de metano en estado estable

Los sensores de Juice confirmaron cantidades significativas de metano que permanecen estables incluso al acercarse al Sol. Este fenómeno desconcertó a los científicos, ya que normalmente estos compuestos tienden a sublimarse rápidamente. La estabilidad observada podría indicar una estructura interna más densa o protegida.

3. Núcleo más compacto de lo esperado

A diferencia de otros cometas, cuyo núcleo suele ser poroso y frágil, 3I/ATLAS presenta una densidad mayor. Esto refuerza la hipótesis de que se trata de un fragmento de un antiguo sistema planetario, posiblemente expulsado tras interacciones gravitacionales violentas.

4. Actividad superficial irregular

Las imágenes captadas muestran chorros de gas y polvo que emergen de manera desigual en la superficie. Este comportamiento sugiere que el cometa no se calienta de forma homogénea, lo que podría deberse a una composición heterogénea o a capas internas diferenciadas.

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5. Trayectoria con perturbaciones mínimas

Otro dato clave es que su órbita apenas se ve afectada por la gravedad de los planetas del Sistema Solar. Esto refuerza su origen interestelar y permite a los investigadores estudiar su movimiento como un “mensajero” casi intacto de otras regiones de la galaxia.

Los científicos de la ESA destacaron que estos descubrimientos representan un avance significativo en el estudio de objetos interestelares, una categoría que cobró relevancia tras la detección de visitantes como ‘Oumuamua en 2017. “Estamos observando material que se formó en condiciones completamente distintas a las de nuestro sistema”, señalaron desde el equipo de investigación.

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A medida que el visitante cósmico continúa su recorrido, los datos recopilados seguirán siendo analizados durante años. Para la comunidad científica, este tipo de hallazgos no sólo permite entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios, sino también cuál podría ser el papel de estos cuerpos errantes en la historia cósmica.

PM/LT